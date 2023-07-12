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Лукашенко поручил аграриям уйти от диких ферм за пять лет

12.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил аграриям уйти от диких ферм за пять лет
 Официальный сайт президента Республики Беларусь

Уйти от диких ферм и построить технологичные молочно-товарные комплексы. Александр Лукашенко поставил задачу белорусским аграриям на ближайшие пять лет, передает телеканал «МИР 24».

«Надо строить технологичные комплексы. Надо определить оптимальную цену оптимального комплекса. Я не говорю, что дешевый должен быть, дорогой. Скупой платит дважды. Тогда будет нормальное молоко и прочее, и людей будем нормально кормить. Губернатор должен нести персональную ответственность за строительство этих комплексов. Сами они не справятся. Деньги это должны быть возвратные», – заявил Лукашенко.

Во время рабочей поездки по Витебской области президент посетил агрокомбинат Оршанского района. Там возвели современный роботизированный комплекс почти на две с половиной тысячи голов. Климат и другие параметры помещений создают комфортные условия для коров. Строительство обошлось почти в 72 миллиона белорусских рублей, или два с половиной миллиарда российских. Лукашенко поручил переводить на современные технологии убыточные хозяйства, но при этом экономить там, где можно.

Президенту доложили и о ситуации в сельском хозяйстве в целом. Планы по уборке зерна аграрии рассчитывают выполнить. Но для устойчивой работы животноводства дополнительные объемы намерены закупить в России.



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Во время рабочей поездки по Витебской области президент посетил агрокомбинат Оршанского района.
 
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