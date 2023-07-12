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Лукашенко поручил аграриям уйти от диких ферм за пять лет
12.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официальный сайт президента Республики Беларусь
Уйти от диких ферм и построить технологичные молочно-товарные комплексы. Александр Лукашенко поставил задачу белорусским аграриям на ближайшие пять лет, передает телеканал «МИР 24».
Во время рабочей поездки по Витебской области президент посетил агрокомбинат Оршанского района. Там возвели современный роботизированный комплекс почти на две с половиной тысячи голов. Климат и другие параметры помещений создают комфортные условия для коров. Строительство обошлось почти в 72 миллиона белорусских рублей, или два с половиной миллиарда российских. Лукашенко поручил переводить на современные технологии убыточные хозяйства, но при этом экономить там, где можно.
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Во время рабочей поездки по Витебской области президент посетил агрокомбинат Оршанского района.
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