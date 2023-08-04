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Во время II Игр стран СНГ милиция Беларуси будет работать в усиленном режиме
04.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудники белорусских органов внутренних дел переведены на усиленный режим несения службы в связи с проведением II Игр стран СНГ, заявил заместитель начальника Главного управления охраны правопорядка милиции общественной безопасности МВД Сергей Мирончик.
Личный состав органов правопорядка нацелен на оказание содействия организаторам Игр в обеспечении комфортных и безопасных условий для участников спортивных соревнований, заключил Мирончик.
Ранее в Минске
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Места проведения соревнований заблаговременно осмотрят саперно-пиротехнические группы и возьмут под круглосуточную охрану.
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