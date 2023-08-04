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Во время II Игр стран СНГ милиция Беларуси будет работать в усиленном режиме

04.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники белорусских органов внутренних дел переведены на усиленный режим несения службы в связи с проведением II Игр стран СНГ, заявил заместитель начальника Главного управления охраны правопорядка милиции общественной безопасности МВД Сергей Мирончик.

«На подготовительном этапе обследованы все объекты Игр, во взаимодействии с заинтересованными отработаны действия при возникновении внештатных ситуаций. Личный состав переводится на усиленный вариант несения службы с 9 утра 4 августа», – сказал представитель МВД.

Мирончик добавил, что места проведения соревнований заблаговременно осмотрят саперно-пиротехнические группы и возьмут под круглосуточную охрану.

Личный состав органов правопорядка нацелен на оказание содействия организаторам Игр в обеспечении комфортных и безопасных условий для участников спортивных соревнований, заключил Мирончик.

Ранее в Минске открылся главный пресс-центр ко II Играм стран СНГ. Всего на масштабном спортивном фестивале будут работать более 800 белорусских и около 130 иностранных представителей СМИ.



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Теги: Минск
 
 
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Места проведения соревнований заблаговременно осмотрят саперно-пиротехнические группы и возьмут под круглосуточную охрану.
 
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