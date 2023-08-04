Во время II Игр стран СНГ милиция Беларуси будет работать в усиленном режиме

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники белорусских органов внутренних дел переведены на усиленный режим несения службы в связи с проведением II Игр стран СНГ, заявил заместитель начальника Главного управления охраны правопорядка милиции общественной безопасности МВД Сергей Мирончик.

«На подготовительном этапе обследованы все объекты Игр, во взаимодействии с заинтересованными отработаны действия при возникновении внештатных ситуаций. Личный состав переводится на усиленный вариант несения службы с 9 утра 4 августа», – сказал представитель МВД.