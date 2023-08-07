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Первые итоги II Игр стран СНГ подвели министры Беларуси, России и Узбекистана
07.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Итоги первых соревнований Игр Содружества подвели министры Беларуси, России и Узбекистана. Эти же страны в тройке лидеров медального зачета. На первом месте спортсмены из России с 17 золотыми наградами, передает «МИР 24».
Эти же три страны представлены во всех видах спорта, а их на II Играх СНГ 20. Уже соревнуются гимнастки, футболисты, дзюдоисты, стрелки, легко- и тяжелоатлеты. На II Игры стран СНГ аккредитовано более двух тысяч спортсменов из 22 стран мира. Спортивные объекты оценил министр молодежной политики Узбекистана Адхам Икрамов.
О важности сотрудничества двух стран заявил и президент Национального олимпийского комитета. Виктор Лукашенко отметил, что у Беларуси и Узбекистана складываются хорошие отношения. Есть перспективы не только в спорте, но и в экономике, сельском хозяйстве и промышленности.
II Игры стран СНГ привлекают большое количество именитых спортсменов. Например, на финалы в групповых и индивидуальных упражнениях по художественной гимнастике в Минск приехала олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира Алина Кабаева. Она также пообщалась с министрами спорта России, Беларуси и Узбекистана.
Стали известны результаты в отдельных видах многоборья в художественной гимнастике. Россиянки Арина Аверина и Лала Краморенко выиграли «золото» в упражнениях с обручем, булавами и лентами, а с мячом сильнее всех оказалась белоруска Алина Горносько.
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Всего на Игры аккредитовано более двух тысяч спортсменов из 22 стран мира. На первом месте спортсмены из России с 17 золотыми наградами.
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