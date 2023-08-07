Первые итоги II Игр стран СНГ подвели министры Беларуси, России и Узбекистана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Итоги первых соревнований Игр Содружества подвели министры Беларуси, России и Узбекистана. Эти же страны в тройке лидеров медального зачета. На первом месте спортсмены из России с 17 золотыми наградами, передает «МИР 24».

Эти же три страны представлены во всех видах спорта, а их на II Играх СНГ 20. Уже соревнуются гимнастки, футболисты, дзюдоисты, стрелки, легко- и тяжелоатлеты. На II Игры стран СНГ аккредитовано более двух тысяч спортсменов из 22 стран мира. Спортивные объекты оценил министр молодежной политики Узбекистана Адхам Икрамов.

«Независимо от того, областной ли это центр или районный, уровень инфраструктуры вполне отвечает всем стандартам международных спортивных соревнований. Это важно. Но с другой стороны, есть еще и волонтерское движение, есть спортивное сообщество Беларуси, народ Беларуси, который гостеприимно, на высоком уровне встречает участников и гостей соревнований», – сказал он.

О важности сотрудничества двух стран заявил и президент Национального олимпийского комитета. Виктор Лукашенко отметил, что у Беларуси и Узбекистана складываются хорошие отношения. Есть перспективы не только в спорте, но и в экономике, сельском хозяйстве и промышленности.

II Игры стран СНГ привлекают большое количество именитых спортсменов. Например, на финалы в групповых и индивидуальных упражнениях по художественной гимнастике в Минск приехала олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира Алина Кабаева. Она также пообщалась с министрами спорта России, Беларуси и Узбекистана.

Стали известны результаты в отдельных видах многоборья в художественной гимнастике. Россиянки Арина Аверина и Лала Краморенко выиграли «золото» в упражнениях с обручем, булавами и лентами, а с мячом сильнее всех оказалась белоруска Алина Горносько.