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Минск завершил подготовку к открытию белорусско-узбекского женского бизнес-форума
31.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Контракты на 50 миллионов белорусских рублей или 1,5 миллиарда российских подпишут на белорусско-узбекском женском бизнес-форуме. Он впервые
Парламентарии сегодня обсудили подготовку к масштабной встрече партнеров. Всего в форуме поучаствуют около тысячи человек. В программе создание совместных проектов в сфере сельского хозяйства, тяжелой и легкой промышленности, образования, медицины и культуры – всего шесть тематических секций. Участницы посетят предприятия, больницы, агропромышленные комплексы, театр оперы и балета Беларуси.
Организуют для участниц форума и культурно-туристическую программу. Внимание уделят сотрудничеству женских организаций двух стран. Почетным гостем на форуме станет председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.
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Почетным гостем на форуме станет председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.
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