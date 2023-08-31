Минск завершил подготовку к открытию белорусско-узбекского женского бизнес-форума

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Контракты на 50 миллионов белорусских рублей или 1,5 миллиарда российских подпишут на белорусско-узбекском женском бизнес-форуме. Он впервые стартует в Минске в начале сентября. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, сообщает «МИР 24».

Парламентарии сегодня обсудили подготовку к масштабной встрече партнеров. Всего в форуме поучаствуют около тысячи человек. В программе создание совместных проектов в сфере сельского хозяйства, тяжелой и легкой промышленности, образования, медицины и культуры – всего шесть тематических секций. Участницы посетят предприятия, больницы, агропромышленные комплексы, театр оперы и балета Беларуси.

«Конечно, пойдет разговор о сотрудничестве в области машиностроения. Это для нас очень интересный рынок. Президент всегда ставит задачи расширять рынки и территорию нашего экспорта, поэтому, конечно, Узбекистан для Республики Беларусь – очень важный стратегический партнер. Будет заключены контракты на поставку тракторов и автомобильных шин», – заявила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Организуют для участниц форума и культурно-туристическую программу. Внимание уделят сотрудничеству женских организаций двух стран. Почетным гостем на форуме станет председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.