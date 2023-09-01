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Лукашенко собрал заседание Совета безопасности
01.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь пригласила наблюдателей из Польши на учения ОДКБ «Боевое братство-2023». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности. Там же обсудили обстановку вокруг страны, передает «МИР 24».
НАТО расширяется и наращивает присутствие вблизи белорусских границ. Альянс проводит учения, которые Лукашенко назвал провокационными. Напомнил глава государства и о том, что Варшава в апреле уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Беларуси.
Варшава пока не ответила на приглашение, рассказали в Минобороны Беларуси. Хотя возможность лично наблюдать за учениями у соседей еще есть до 6 сентября. Маневры пройдут на нескольких полигонах страны.
В учениях «Боевое братство-2023» примут участие около 2,5 тысячи человек из стран ОДКБ. Беларусь в этом году председательствует в организации.
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Учение ОДКБ «Боевое братство – 2023» начнется 1 сентября в Брестском регионе. Беларусь в этом году председательствует в организации.
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