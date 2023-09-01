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Лукашенко собрал заседание Совета безопасности

01.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко собрал заседание Совета безопасности
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь пригласила наблюдателей из Польши на учения ОДКБ «Боевое братство-2023». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности. Там же обсудили обстановку вокруг страны, передает «МИР 24».

НАТО расширяется и наращивает присутствие вблизи белорусских границ. Альянс проводит учения, которые Лукашенко назвал провокационными. Напомнил глава государства и о том, что Варшава в апреле уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Беларуси.

«При всем при этом мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями. Как я говорил, их не выбирают. Они от Господа Бога. Однако в ответ на все наши посылы идут только обвинения и угрозы. В подтверждение сказанного, чтобы исключить любые инсинуации по этому поводу, мы пригласили представителей Польши в качестве наблюдателей на учения ОДКБ «Боевое братство – 2023», которые начнутся уже завтра в Брестском регионе», – сказал Лукашенко.

Варшава пока не ответила на приглашение, рассказали в Минобороны Беларуси. Хотя возможность лично наблюдать за учениями у соседей еще есть до 6 сентября. Маневры пройдут на нескольких полигонах страны.

«Данные учения носят исключительно характер слаживания структур ОДКБ. Мы провели, особенно по участию в миссии в Казахстане, ряд согласительных совещаний. Увидели некоторую проблематику в совместимости наших войск. Внесли соответствующие изменения в документы. Вот сейчас на этих учениях они будут отрабатываться и апробироваться», – пояснил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

В учениях «Боевое братство-2023» примут участие около 2,5 тысячи человек из стран ОДКБ. Беларусь в этом году председательствует в организации.



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Учение ОДКБ «Боевое братство – 2023» начнется 1 сентября в Брестском регионе. Беларусь в этом году председательствует в организации.
 
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