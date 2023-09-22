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Лукашенко: Учителя и ученики устали от революционных мер в образовании
22.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Постоянно менять учебные планы и
Этот разговор – не о новых глобальных переменах. А о том, что с масштабными реформами в образовании пора заканчивать.
Самое главное изменение этого года – новые правила поступления в вузы: выпускные и вступительные экзамены совместили. Это снижает нагрузку на ученика, а оценка знаний получается более объективной. Александр Лукашенко поручил так все и оставить.
Победители олимпиад теперь могут поступать без экзаменов – так поддерживают одаренных детей. Но при этом президент обратил внимание: нередко талантливые и способные уезжают из страны. Минобразования предлагает увеличить срок обязательной отработки после учебы. А также ввести его для «платников».
«Вуз закончил – два года отработал. Что такое два года? Это мы его обучали в вузе и еще мы его обучаем два года на работе. И он уезжает. Здесь должны действовать запретительные меры. Ну, хотя бы полузапретительные. Платное, не платное. Что такое платное? Они же копейки платят. Я сравниваю с уровнем оплаты на Западе», –сказал Лукашенко.
«Сегодня у нас «платник» возмещает не более чем 50-70% от стоимости своего обучения», – пояснил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.
Президент обратил внимание и на качество обучения студентов и школьников. В первую очередь потребовал серьезно подойти к составлению учебников – на некоторые люди жалуются. А начинать поручил с основы – грамотной подготовки педагогов.
«Мы плохо готовим в вузах студентов. Преподаватели и ректоры забыли, что надо требовать от будущего специалиста определенного уровня и давать эти знания. И если качественный «продукт» будет выпущен из вуза, то и разговора здесь не будет. А сегодня мы говорим: и учебник нужен такой, и методические наработки, разработки, планы… Потому что недоучиваем учителя где-то», – считает президент.
Навести порядок Александр Лукашенко потребовал и в школах. В некоторых до сих пор не закончен ремонт, не налажена система подвоза учеников, есть жалобы на качество питания. Теперь это зона ответственности не только Министерства образования, но и губернаторов.
Белорусский лидер поручил по-хозяйски подходить к строительству новых школ. Один из вариантов – организовать подвоз детей из густонаселенных районов в менее загруженные учебные заведения.
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С масштабными реформами в этой сфере пора заканчивать, заявил президент Беларуси
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