Лукашенко: Учителя и ученики устали от революционных мер в образовании

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Постоянно менять учебные планы и бесконечно создавать новые учебники недопустимо. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам системы образования. Президент собрал чиновников, учителей и депутатов, чтобы проверить, как прошла работа над ошибками в этой сфере. Ранее белорусский лидер критиковал систему за многие недочеты, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Этот разговор – не о новых глобальных переменах. А о том, что с масштабными реформами в образовании пора заканчивать.

«Никаких кардинальных решений после нашей сегодняшней встречи быть не должно. Учителя, преподаватели, ученики устали от того, что мы постоянно революционным образом пытаемся усовершенствовать систему образования», –сказал президент.

Самое главное изменение этого года – новые правила поступления в вузы: выпускные и вступительные экзамены совместили. Это снижает нагрузку на ученика, а оценка знаний получается более объективной. Александр Лукашенко поручил так все и оставить.

«Мы выработали ответы на основные вопросы, в том числе и по стабильности всего образовательного процесса. Два централизованных экзамена плюс один в виде тестирования – мы пока на этом останавливаемся и доводим людям, чтобы они знали, что на перспективу мы будем идти этим путем», –подчеркнул глава государства.

Победители олимпиад теперь могут поступать без экзаменов – так поддерживают одаренных детей. Но при этом президент обратил внимание: нередко талантливые и способные уезжают из страны. Минобразования предлагает увеличить срок обязательной отработки после учебы. А также ввести его для «платников».

«Вуз закончил – два года отработал. Что такое два года? Это мы его обучали в вузе и еще мы его обучаем два года на работе. И он уезжает. Здесь должны действовать запретительные меры. Ну, хотя бы полузапретительные. Платное, не платное. Что такое платное? Они же копейки платят. Я сравниваю с уровнем оплаты на Западе», –сказал Лукашенко.

«Сегодня у нас «платник» возмещает не более чем 50-70% от стоимости своего обучения», – пояснил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.

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