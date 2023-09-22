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Белорусы из разных стран приехали на фестиваль искусств в Минск

22.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы из разных стран приехали на фестиваль искусств в Минск
 Фото: МТРК «Мир»

На фестиваль искусств в Минске приехали белорусы из разных уголков мира. Это участники из стран СНГ, Балтии, Европы, а также США. Музыканты, художники, скульпторы – всего 250 человек, передает «МИР 24».

В рамках фестиваля прошел интернациональный концерт. Участники пели на белорусском и русском языках. Среди исполнителей было немало иностранцев.

«В Испании я преподаватель музыки у испанских детишек, белорусских, украинских, русских. Сюда мы привезли белорусский фольклор и немного испанского фольклора. Сегодня будем петь довольно таки известную песню «Карагод вялики» на белорусском. Им было очень сложно, но мы смогли», – рассказала участница фестиваля из Испании Инесса Соловьева.

«Я филолог по специальности русского языка. Когда приходится перевести песни, я делаю. А вот с этой песнью я просто объяснил, о чем она», – поделился участник фестиваля из Испании Кристиан Медиавилья.

На праздничной фотовыставке белорусы показали кадры земляков в разных уголках планеты, а также аутентичное мастерство, национальные костюмы, картины и работы из соломы и лозы. После музыкальной программы участники фестиваля отправятся на мастер-классы, посетят исторические места: мемориальные комплексы Хатынь и Тростенец, возложат цветы к монументам.

«За границами нашей страны проживает почти 1,5 миллиона наших земляков. Но вы знаете, куда бы судьба ни завела белоруса, когда он слышит родной язык, белорусские мелодии, его наполняют чувства любви и красоты к своей родине», – сказал министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

Фестиваль помогает белорусам​ сохранять традиции и рассказывать о культуре родного края за рубежом. Это уже четвертый фестиваль искусств белорусов мира. Он проходит раз в три года.



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Теги: Минск
 
 
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В рамках мероприятия прошел интернациональный концерт. Участники пели на белорусском и русском языках.
 
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