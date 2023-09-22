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Белорусы из разных стран приехали на фестиваль искусств в Минск
22.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На фестиваль искусств в Минске приехали белорусы из разных уголков мира. Это участники из стран СНГ, Балтии, Европы, а также США. Музыканты, художники, скульпторы – всего 250 человек, передает «МИР 24».
В рамках фестиваля прошел интернациональный концерт. Участники пели на белорусском и русском языках. Среди исполнителей было немало иностранцев.
«Я филолог по специальности русского языка. Когда приходится перевести песни, я делаю. А вот с этой песнью я просто объяснил, о чем она», – поделился участник фестиваля из Испании Кристиан Медиавилья.
На праздничной фотовыставке белорусы показали кадры земляков в разных уголках планеты, а также аутентичное мастерство, национальные костюмы, картины и работы из соломы и лозы. После музыкальной программы участники фестиваля отправятся на мастер-классы, посетят исторические места: мемориальные комплексы Хатынь и Тростенец, возложат цветы к монументам.
Фестиваль помогает белорусам сохранять традиции и рассказывать о культуре родного края за рубежом. Это уже четвертый фестиваль искусств белорусов мира. Он проходит раз в три года.
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В рамках мероприятия прошел интернациональный концерт. Участники пели на белорусском и русском языках.
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