Лукашенко пригрозил «разукомплектовать» состав правительства и губернаторов

Чтобы объемы производства были высокими и выручка увеличивалась, у животных должен быть полноценный рацион, подчеркнул белорусский лидер. При этом заготовку кормов в прошлом году аграрии провалили. В это ситуация еще хуже – меньше на 10%.



«Мужики, зима рядом. Пусть старается вся вертикаль – от агронома до ответственных чиновников, чтобы полуторагодичный запас кормов был в каждом хозяйстве железно. Мы построили самый современный БНБК-комплекс по производству аминокислот и комбикормов просто космического уровня. Только четыре государства имеют такой комплекс. Так используйте его продукцию», – сказал Лукашенко.



В птицеводстве Александр Лукашенко потребовал избавляться от импортозависимости. В следующем году поручил создать селекционно-генетический центр. Тема воспроизводства актуальна и для крупного рогатого скота. Разработкой эффективных технологий займутся ученые. Но все это будет бессмысленным, если не изменить отношение к делу в некоторых хозяйствах. Контроль за соблюдением дисциплины станет жестче, предупредил президент.

«Думаю, разумно в дальнейшем каждую ферму закрепить за конкретным работником райисполкома, а район – за работником облисполкома, пофамильно. Чтобы в дальнейшем сразу было понятно, кого награждать, если дела идут хорошо, и с кого спрашивать, если плохо. Девизом в агропромышленном секторе отныне станет железная, безоговорочная дисциплина. Трудовая, финансовая, технологическая», – заявил Лукашенко.

А одной общей проблемой для сельхозсектора Александр Лукашенко назвал дефицит кадров. Чтобы ее решить, поручил поднимать престиж аграрных профессий, а молодых специалистов обеспечить доступным жильем и достойной зарплатой.

Семинар по животноводству прошел в городе Солигорск. Проблемы и перспективы в отрасли на протяжении двух дней обсуждали специалисты со всей Беларуси.