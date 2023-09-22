Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил «разукомплектовать» состав правительства и губернаторов. Все из-за неудовлетворительных показателей в животноводстве. Развитие отрасли обсудили на республиканском семинаре с участием президента, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Белорусские продукты президент назвал брендом страны. Спрос на мясные деликатесы и молочные продукты высокий. Это обеспечивает половину от всей экспортной выручки аграрного сектора. Александр Лукашенко призвал поддерживать имидж и не растерять доверие покупателей.
«Спрос на продовольствие в мире, как все вы знаете, огромный, цены растут и будут расти, открываются новые рынки. Сидеть, сложа руки, в такой уникальной ситуации – просто преступление. Но чтобы зарабатывать больше, нам жизненно необходимо поднять наше сельское хозяйство на новый уровень», – отметил Лукашенко.
Для этого в стране модернизируют животноводческие комплексы. Строят новые – высокотехнологичные. В планах – по 10 в каждой области. Но современное оборудование не поможет, если животных там будет мало, уверен Лукашенко.
«Председатели облисполкомов, с сегодняшнего дня будем считать, что эти новые молочно-товарные фермы – ваши личные инвестиционные проекты. Недоукомплектовано почти 16 тысяч скотомест. Под персональную ответственность министра, правительства и губернаторов до конца 2023 года укомплектовать фермы и обеспечить прирост молочного стада. Если вы этого не сделаете, я вам обещаю, что «разукомплектую» ваш состав, – заявил Лукашенко.
Чтобы объемы производства были высокими и выручка увеличивалась, у животных должен быть полноценный рацион, подчеркнул белорусский лидер. При этом заготовку кормов в прошлом году аграрии провалили. В это ситуация еще хуже – меньше на 10%.
«Мужики, зима рядом. Пусть старается вся вертикаль – от агронома до ответственных чиновников, чтобы полуторагодичный запас кормов был в каждом хозяйстве железно. Мы построили самый современный БНБК-комплекс по производству аминокислот и комбикормов просто космического уровня. Только четыре государства имеют такой комплекс. Так используйте его продукцию», – сказал Лукашенко.
В птицеводстве Александр Лукашенко потребовал избавляться от импортозависимости. В следующем году поручил создать селекционно-генетический центр. Тема воспроизводства актуальна и для крупного рогатого скота. Разработкой эффективных технологий займутся ученые. Но все это будет бессмысленным, если не изменить отношение к делу в некоторых хозяйствах. Контроль за соблюдением дисциплины станет жестче, предупредил президент.
«Думаю, разумно в дальнейшем каждую ферму закрепить за конкретным работником райисполкома, а район – за работником облисполкома, пофамильно. Чтобы в дальнейшем сразу было понятно, кого награждать, если дела идут хорошо, и с кого спрашивать, если плохо. Девизом в агропромышленном секторе отныне станет железная, безоговорочная дисциплина. Трудовая, финансовая, технологическая», – заявил Лукашенко.
А одной общей проблемой для сельхозсектора Александр Лукашенко назвал дефицит кадров. Чтобы ее решить, поручил поднимать престиж аграрных профессий, а молодых специалистов обеспечить доступным жильем и достойной зарплатой.
Семинар по животноводству прошел в городе Солигорск. Проблемы и перспективы в отрасли на протяжении двух дней обсуждали специалисты со всей Беларуси.