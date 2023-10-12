ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Врачи отработали тактику помощи при заражении чумой в Беларуси

12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Врачи отработали тактику помощи при заражении чумой в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусские врачи отрабатывают тактику действий по ликвидации очага чумы. В Минск из всех регионов прибыли врачи: инфекционисты и эпидемиологи, передает телеканал «МИР 24».

В первый день отрабатывали тактику действий, как организовать помощь людям с признаками чумы. В Беларуси нет случаев этого страшного заболевания. Однако они выявлены в Монголии, Китае и США. Знаниями, полученными в ходе учений, врачи поделятся с коллегами на местах.

«У нас сейчас есть время для обсуждения некоторых моментов, которые могут быть кому-то не понятны. А в реальной ситуации времени для обсуждения не будет. Кто-то может быть помнит со времен института какие-то знания, никогда не сталкивался с учениями, кто-то что-то дополнительно узнал», – сказала начальник отдела гигиены и эпидемиологии Минздрава Республики Беларусь Инна Карабан.

В Минске это уже вторые учения по линии Минздрава. Помимо чумы тренировочные семинары проводят по ликвидации и других заболеваний: холеры и сибирской язвы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее тренировочные семинары проводили по ликвидации холеры и сибирской язвы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выставка-ярмарка товаров для женщин открылась в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2023
Mir24.TV Belarus
12.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика