Врачи отработали тактику помощи при заражении чумой в Беларуси

«У нас сейчас есть время для обсуждения некоторых моментов, которые могут быть кому-то не понятны. А в реальной ситуации времени для обсуждения не будет. Кто-то может быть помнит со времен института какие-то знания, никогда не сталкивался с учениями, кто-то что-то дополнительно узнал», – сказала начальник отдела гигиены и эпидемиологии Минздрава Республики Беларусь Инна Карабан.

В Минске это уже вторые учения по линии Минздрава. Помимо чумы тренировочные семинары проводят по ликвидации и других заболеваний: холеры и сибирской язвы.