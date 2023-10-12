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Врачи отработали тактику помощи при заражении чумой в Беларуси
12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские врачи отрабатывают тактику действий по ликвидации очага чумы. В Минск из всех регионов прибыли врачи: инфекционисты и эпидемиологи, передает телеканал «МИР 24».
«У нас сейчас есть время для обсуждения некоторых моментов, которые могут быть кому-то не понятны. А в реальной ситуации времени для обсуждения не будет. Кто-то может быть помнит со времен института какие-то знания, никогда не сталкивался с учениями, кто-то что-то дополнительно узнал», – сказала начальник отдела гигиены и эпидемиологии Минздрава Республики Беларусь Инна Карабан.
В Минске это уже вторые учения по линии Минздрава. Помимо чумы тренировочные семинары проводят по ликвидации и других заболеваний: холеры и сибирской язвы.
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Ранее тренировочные семинары проводили по ликвидации холеры и сибирской язвы.
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