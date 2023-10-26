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Главы МИД России и Беларуси обсудили ситуацию с безопасностью в Евразии

26.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главы МИД России и Беларуси обсудили ситуацию с безопасностью в Евразии
 Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

В Минске проходит международная конференция «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире».

Как страны ЕАЭС обеспечивают продовольственную безопасность?
В ней принимают участие около 120 иностранных представителей из 30 стран Евразийского континента, в том числе и российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Накануне он встретился со своим коллегой из Беларуси Сергеем Алейником.

«Повод у нас очень хороший – международная конференция. Признательны за то, что вы откликнулись, поддержали саму идею проведения конференции», – сказал Сергей Алейник.

«Давно пора было начинать движение к формированию евразийской платформы, системы, структуры безопасности», – отметил Сергей Лавров.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске проходит международная конференция «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире».
 
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