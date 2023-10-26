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Главы МИД России и Беларуси обсудили ситуацию с безопасностью в Евразии
26.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В Минске проходит международная конференция «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире».
«Повод у нас очень хороший – международная конференция. Признательны за то, что вы откликнулись, поддержали саму идею проведения конференции», – сказал Сергей Алейник.
«Давно пора было начинать движение к формированию евразийской платформы, системы, структуры безопасности», – отметил Сергей Лавров.
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В Минске проходит международная конференция «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире».
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