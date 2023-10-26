Главы МИД России и Беларуси обсудили ситуацию с безопасностью в Евразии

«Повод у нас очень хороший – международная конференция. Признательны за то, что вы откликнулись, поддержали саму идею проведения конференции», – сказал Сергей Алейник.

«Давно пора было начинать движение к формированию евразийской платформы, системы, структуры безопасности», – отметил Сергей Лавров.