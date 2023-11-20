Вершина инноваций. Чем уникальна антенна Metaline в ноутбуках Huawei MateBook D

Источник материала: ProBusiness

Ноутбуки Huawei MateBook D, помимо мощного процессора, яркого экрана и быстрых накопителей, обладают интересным ноу-хау — антенной Huawei Metaline. Она обеспечивает не только стабильное качество соединения и высокую скорость Wi-Fi-интернета, но и серьезный охват: поддерживать связь на расстоянии до 270 метров. Давайте разберемся, как ей это удается.





Антенной Huawei Metaline оснащены ноутбуки серии Huawei MateBook D, которая включает в себя разные модели с диагональю экрана от 14 до 16 дюймов. Объединяет их минималистичный дизайн и компактные габариты, что позволяет использовать такие лэптопы везде, где только можно. Благодаря прочным и надежным металлическим корпусам они стойко выдерживают нагрузки и устойчивы к износу.

В серии Huawei MateBook D также используются мощные процессоры от ведущих производителей AMD и Intel, быстрые надежные SSD-накопители и четкие экраны с отличной цветопередачей. А еще в ноутбуках Huawei широко применяются интеллектуальные решения собственной разработки. В их числе — антенна Huawei Metaline. Выясняем ее возможности на примере ноутбуков Huawei MateBook D 14 и MateBook D 16.





Из чего состоит и как устроена антенна Metaline

Инновационная технология опережает привычные подходы к работе Wi-Fi-антенн и созданию системы сетевого подключения. Ранее считалось, что для более эффективного преобразования принимающих и передающих сигналов общая длина антенн в устройстве должна быть зафиксирована на уровне ¼ длины радиоволн. Антенна Huawei Metaline ломает это правило, и на это у нее есть веская причина.

Дело в том, что в ней применяются метаматериалы. Это необычные искусственные материалы с особыми физическими свойствами. Они позволяют повысить эффективность преобразования сигнала и общую производительность антенны.

Huawei Metaline представляет собой антенну, которая по своим характеристикам сравнима с теми, что применяются в базовых станциях. Но она более компактная, помещена в корпус ноутбука. Пытаясь уменьшить размер антенны, инженеры столкнулись с одной проблемой: как правильно «связать» ее с другими компонентами ноутбука с учетом того, что сам по себе металлический корпус имеет свойство экранировать радиосигнал. Им пришлось найти правильное расположение антенны и обеспечить оптимальное проводное соединение.





Чтобы минимизировать или даже полностью исключить влияние электромагнитного шума, инженеры Huawei использовали уникальную технологию поиска внутренних помех. Она помогает найти их ключевой источник. Для устранения шума специалисты спроектировали новую фильтрующую цепь, а также полностью оптимизировали внутреннее устройство ноутбуков. Для этого задействовали несколько имитационных соединений, в которых проводящий рисунок, мешающий передаче сигнала Wi-Fi, был размещен на внутреннем слое печатной платы, где излучение помех напрямую экранируется. Инженеры также создали металлическую сдерживающую стенку, которая эффективно отделяет антенну от внутренней электрической схемы внутри ноутбука и минимизирует возникновение помех.

На что способна инновационная антенна

Инженеры Huawei провели тысячи симуляций и тестов, чтобы разработать оптимальный вариант миниатюрной антенны. В итоге удалось создать Huawei Metaline Antenna, которая обеспечивает подключение на сверхдальнем расстоянии до 270 метров, что эквивалентно длине двух с половиной футбольных полей. Благодаря инновационной структуре она стимулирует большее количество резонансных режимов, чем стандартная антенна. По сравнению с классической схемой, эффективность преобразования сигнала увеличена на 70%.

Для обычного пользователя это означает стабильное подключение даже в сложных условиях. Например, на большом расстоянии от источника или при наличии нескольких препятствий в виде стен. Несмотря на преграды, можно свободно загружать большие файлы, проводить онлайн-конференции и транслировать видео в HD-качестве в режиме реального времени.





Как работает антенна Metaline

Антенну Huawei Metaline получили как минимум две модели ноутбуков: Huawei MateBook D 14 и Huawei MateBook D 16.

Работа антенны впечатляет. Когда к сети подключено несколько устройств или на двух компьютерах одновременно запущены онлайн-игры, а сигнал слабый, то задержка на Huawei MateBook D 14 будет в среднем на 40% меньше.

Разработчики провели большое количество испытаний, чтобы полностью оптимизировать устройство электрической схемы Huawei MateBook D 14. Кроме того, для антенны потребовалась специальная очень узкая плата, которую устанавливают с помощью точной сварочной технологии. Это стало еще одним практичным решением, которое обеспечило высокую скорость интернета и стабильное подключение к сети. Это позволяет свободно запускать онлайн-трансляции, вести видеоконференции, загружать большие файлы, смотреть фильмы в интернете и сражаться в онлайн-игры.

Инженеры Huawei провели общую оптимизацию антенны нового поколения и для ноутбука Huawei MateBook D 16. И тем самым существенно улучшили преобразование сигналов — в среднем на 56%. Так что даже при слабом сигнале во время видеоконференций не происходит зависаний и задержек. Скорость загрузки файлов благодаря инновационной антенне увеличена на 43%. И все это благодаря инновационной антенне Huawei Metaline.





Еще одна эволюция

Появление технологий, вроде Huawei Metaline, показывает, что эволюция ноутбуков затрагивает не только процессор, экран и накопитель. Инженеры Huawei нашли способ повысить качество соединения и сделать так, чтобы пользоваться интернетом было комфортно в любой ситуации. Такие инновации как раз и позволяют индустрии двигаться дальше.

Прежде всего, антенна Huawei Metaline создает подключение по Wi-Fi на расстоянии до 270 метров. А вместе с ним обеспечивает высокую скорость и стабильное качество интернета. Это особенно важно в общественных местах, будь то кафе, ресторан, торговый центр, поезд или аэропорт. Даже при высокой нагрузке на сеть и низком уровне сигнала ноутбуки Huawei MateBook D с антенной Metaline позволяют комфортно работать в интернете настолько, насколько это в принципе возможно.