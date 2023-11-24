Саммит ОДКБ в Минске. Итоги

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Объединить усилия для мирного урегулирования ситуации вокруг сектора Газа и обеспечить собственную безопасность – это главные темы саммита ОДКБ. Лидеры организации встретились в Минске. Об итогах саммита рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Минск встретил гостей саммита эффектно. Как ни старался персонал Дворца Независимости, лидеры прошлись по заснеженной ковровой дорожке и оценили такой «теплый» прием.

В историю ОДКБ войдет не только метель, но и памятная фотография. Шесть флагов стран-участниц – пять лидеров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал заранее, что на саммит не приедет, но подчеркнул, что почву для выхода из организации Ереван не готовит.

На правах председателя саммита Александр Лукашенко заявил: цели, которые ставила Беларусь на этот период, достигнуты благодаря помощи всех участников Организации. Международную обстановку президент Беларуси назвал напряженной.

«Мы с вами – свидетели разрушения прежней системы международных отношений. Мы – участники слома существующей однополярной, если хотите, западноцентричной модели. Происходит поэтапный переход к многополярности. Сложный, драматичный переход. Это связано с тем, что западные политики не хотят уступать своих позиций, игнорируя неумолимый ход истории, который, как известно, остановить невозможно», –заявил Лукашенко.

Тем весомее роль ОДКБ как гаранта безопасности в регионе, но необходимо соблюдать баланс между национальными интересами и коллективными, уверен белорусский лидер.

«Мы, главы государств, несем ответственность за свои народы и отвечаем перед ними за их будущее и безопасность. В то же время баланс соблюдения национальных и коллективных интересов всеми государствами-членами ОДКБ гарантирует стабильность и безопасность региона в целом. Это диалектика. При том, что у каждого из нас есть своя зона ответственности в рамках Организации», – отметил президент Беларуси.

«Важно, что совместная деятельность в рамках ОДКБ способствует сплочению наших государств и народов, сохранению памяти о нашей общей истории и достижениях. Будем готовиться к тому, чтобы достойно отметить в 2025 году 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, а уже в следующем, 2024-м, 80-летие освобождение Беларуси и восьмидесятилетие годовщины снятия блокады Ленинграда», – заявил российский лидер Владимир Путин.

Участники отметили – председательство Беларуси было успешным. Теперь Минск передает эстафету Астане. Касым-Жомарт Токаев рассказал о приоритетах Казахстана.

«Сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с Организацией Объединенных Наций и ее структурами. Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества», – подчеркнул президент Казахстана.

По итогам минского саммита подписано 15 документов. Основные принципы закрепили в Декларации. Ее передадут и в Ереван. На легитимность принятых сегодня решений отсутствие представителей Армении не повлияет.

«Речи о том, что Республика Армения выходит из состава ОДКБ в настоящее время не идет. Работа армянской стороны в Организации продолжается. Ее многосторонние контакты в рамках ОДКБ проходят в рабочем режиме», – отметил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Основное внимание на саммите обратили на совершенствование систем безопасности, заявил генеральный секретарь. Уже запланированы совместные маневры в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, а главная задача ОДКБ – развивать миротворческую составляющую.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон представил позицию Душанбе на саммите ОДКБ в Минске. Лидеры стран объединения обсудили новые вызовы и угрозы, а также вопросы международной безопасности. Среди подписанных документов соглашение об объединенном пресс-центре ОДКБ, об учреждении медали «Вместе к миру». Особое внимание уделили борьбе с биологическим оружием. Об этом детально пойдет речь в декабре, на заседании в Санкт-Петербурге.



