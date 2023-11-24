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Саммит ОДКБ в Минске. Итоги
24.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Объединить усилия для мирного урегулирования ситуации вокруг сектора Газа и обеспечить собственную безопасность – это главные темы саммита ОДКБ. Лидеры организации встретились в Минске. Об итогах саммита рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Минск встретил гостей саммита эффектно. Как ни старался персонал Дворца Независимости, лидеры прошлись по заснеженной ковровой дорожке и оценили такой «теплый» прием.
В историю ОДКБ войдет не только метель, но и памятная фотография. Шесть флагов стран-участниц – пять лидеров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал заранее, что на саммит не приедет, но подчеркнул, что почву для выхода из организации Ереван не готовит.
На правах председателя саммита Александр Лукашенко заявил: цели, которые ставила Беларусь на этот период, достигнуты благодаря помощи всех участников Организации. Международную обстановку президент Беларуси назвал напряженной.
Тем весомее роль ОДКБ как гаранта безопасности в регионе, но необходимо соблюдать баланс между национальными интересами и коллективными, уверен белорусский лидер.
«Мы, главы государств, несем ответственность за свои народы и отвечаем перед ними за их будущее и безопасность. В то же время баланс соблюдения национальных и коллективных интересов всеми государствами-членами ОДКБ гарантирует стабильность и безопасность региона в целом. Это диалектика. При том, что у каждого из нас есть своя зона ответственности в рамках Организации», – отметил президент Беларуси.
Участники отметили – председательство Беларуси было успешным. Теперь Минск передает эстафету Астане. Касым-Жомарт Токаев рассказал о приоритетах Казахстана.
По итогам минского саммита подписано 15 документов. Основные принципы закрепили в Декларации. Ее передадут и в Ереван. На легитимность принятых сегодня решений отсутствие представителей Армении не повлияет.
Основное внимание на саммите обратили на совершенствование систем безопасности, заявил генеральный секретарь. Уже запланированы совместные маневры в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, а главная задача ОДКБ – развивать миротворческую составляющую.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон представил позицию Душанбе на саммите ОДКБ в Минске. Лидеры стран объединения обсудили новые вызовы и угрозы, а также вопросы международной безопасности. Среди подписанных документов соглашение об объединенном пресс-центре ОДКБ, об учреждении медали «Вместе к миру». Особое внимание уделили борьбе с биологическим оружием. Об этом детально пойдет речь в декабре, на заседании в Санкт-Петербурге.
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Главы государств-участников объединения обсудили ключевые вопросы взаимодействия и актуальные международные проблемы.
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