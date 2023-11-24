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Студенты из разных стран инсценировали Нюрнбергский процесс в Минске
24.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске студенты из разных стран инсценировали Нюрнбергский процесс. Самый масштабный суд прошлого века начался в ноябре 1945 года. В честь этого в Беларуси проходит международный правовой форум. Среди участников юристы и историки из десяти стран, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
В основе постановки студентов-юристов история о депортации детей из Беларуси. Такие дела рассматривались на настоящем Нюрнбергском процессе, правоведы восстанавливают события по крупицам.
Обвинение выступает против защиты. Доказательства вины и невиновности выслушивают судьи. Кто приведет лучшие доводы и аргументы – выиграет в конкурсе. Среди участников прений будущие юристы из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Сербии.
Всего на военных трибуналах после Второй мировой войны осудили около 30 тысяч преступников. Кроме основного процесса над руководством рейха, организовали еще десятки судов. Свой Нюрнберг состоялся и в Беларуси.
Открытый судебный процесс над 18 немецкими генералами и офицерами начался в Минске в 1946-м. Они лично отдавали приказы о массовых казнях на территории оккупированной страны. За время Великой Отечественной погиб каждый третий белорус.
Один из главных принципов международного права – военные преступления не имеют срока давности. Сейчас Беларусь ведет собственное расследование дела о геноциде белорусского народа. Специалисты собираются пересчитать число погибших от рук фашистов. В разных частях страны продолжают находить массовые захоронения времен войны.
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В основе постановки история о депортации детей из Беларуси, такие дела рассматривались на настоящем Нюрнбергском процессе.
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