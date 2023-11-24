Студенты из разных стран инсценировали Нюрнбергский процесс в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске студенты из разных стран инсценировали Нюрнбергский процесс. Самый масштабный суд прошлого века начался в ноябре 1945 года. В честь этого в Беларуси проходит международный правовой форум. Среди участников юристы и историки из десяти стран, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

В основе постановки студентов-юристов история о депортации детей из Беларуси. Такие дела рассматривались на настоящем Нюрнбергском процессе, правоведы восстанавливают события по крупицам.

«Международный уголовный суд рассматривает такие преступления как преступления против человечности, акты геноцида, преступления агрессии, военные преступления, то есть это их основная специфика», – пояснил организатор конкурса Эдуард Баранов.

Обвинение выступает против защиты. Доказательства вины и невиновности выслушивают судьи. Кто приведет лучшие доводы и аргументы – выиграет в конкурсе. Среди участников прений будущие юристы из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Сербии.

«Это все, конечно, очень тяжело. Когда ты узнаешь подробности, когда ты живешь этим, изучаешь историю, готовишься, регулярно вникаешь в это дело – это очень тяжело», – рассказала участница конкурса из Казахстана Аделина Хасенова.

Всего на военных трибуналах после Второй мировой войны осудили около 30 тысяч преступников. Кроме основного процесса над руководством рейха, организовали еще десятки судов. Свой Нюрнберг состоялся и в Беларуси.

Открытый судебный процесс над 18 немецкими генералами и офицерами начался в Минске в 1946-м. Они лично отдавали приказы о массовых казнях на территории оккупированной страны. За время Великой Отечественной погиб каждый третий белорус.

«К сожалению, в Европе не знают, что 27 миллионов жителей Советского Союза, среди которых были женщины и дети, погибли в концлагерях и что во время Второй мировой войны очень пострадала Беларусь. Это непонимание приводит к фальсификации истории», – отметил участник форума из Швейцарии Давидэ Росси.