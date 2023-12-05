Кампанию по вакцинации против гриппа в Беларуси продлили до конца декабря

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продлили кампанию по вакцинации против гриппа. Это поможет обезопасить себя тем, кто еще не успел получить прививку, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Теперь сделать прививку от гриппа белорусы могут до конца года. Раньше сроки вакцинации не выходили за рамки ноября. Прививают по-прежнему тремя препаратами на выбор: бесплатным российским и платными швейцарским и французским. Пункты для вакцинации работают в поликлиниках и больницах. Несмотря на продление срока, врачи советуют не затягивать с визитом в процедурную.

«Сроки вакцинации более идеальные, конечно, до декабря, чтобы уже к сезону, это январь-февраль, уже иммунитет был полностью сформирован. Между тем, в связи с изменением погодных условий, эти сроки могут становиться попозже, и население, которое прививалось даже в декабре, будет со сформированным, хотя бы частично, но иммунитетом», – рассказала заведующая отделением общей врачебной практики поликлиники № 6 Минска Елена Пилипчук.

Эксперты говорят, привитые заболевают в 10 раз реже, да и саму инфекцию переносят почти без осложнений. Сроки вакцинации продлили, чтобы обезопасить группы высокого риска.

В первую очередь, это дети до трех лет, беременные, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Также те, кто часто контактирует с людьми. Это работники здравоохранения, торговли, общественного питания и другие.