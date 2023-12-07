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Что происходит с белорусским рублем: эксперт объясняет, насколько сильно может вырасти курс доллара
07.12.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В октябре эксперты
«Курс белорусского рубля падал из-за налогового периода»
— В последние две недели мы наблюдаем незначительное снижение курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Однако каких-то существенных факторов, которые будут влиять на дальнейшее ослабление рубля в краткосрочной перспективе нет.
На падение курса национальной валюты за последние две недели повлияло окончание налогового периода. Экспортеры продавали до 22 ноября валютную выручку для выплаты налогов. Это краткосрочно влияло на укрепление курса.
Сегодня Нацбанк
Также регулятор проводит довольно мягкую кредитно-денежную политику. Хотя мы уже можем наблюдать постепенное ужесточение: ставки по кредитам и депозитам незначительно растут. Это в будущем будет поддерживать белорусскую валюту.
«Наиболее вероятно, что в декабре мы будем оставаться около текущих значений курса»
Курс белорусского рубля существенно зависит и от курса российского. Банк России в данный момент проводит жесткую кредитно-денежную политику, что будет способствовать укреплению курса российского рубля и, соответственно, белорусского.
15 декабря запланировано очередное заседание Банка России. Рынок ожидает, что ключевая ставка будет повышена на 100 базисных пунктов, поскольку инфляция в России ускоряется. Однако ужесточение кредитно-денежной политики работает с определенным временным лагом, поэтому в среднесрочной перспективе такая жесткая политика будет способствовать укреплению как российского рубля, так и белорусского.
Ближе к двадцатым числам декабря экспортеры снова будут продавать валютную выручку для выплаты налогов. Это будет подерживать курс белорусского рубля. Поэтому наиболее вероятно, что в декабре мы будем оставаться около текущих значений курса доллара и евро к белорусскому рублю.
Зависимость от российского рубля сказывается на национальной валюте и в том, что курс белорусского рубля реагирует на нефтяные цены. На мировом рынке нефть значительно подешевела в последнее время. Это тоже оказывало давление на курс. Когда экономические агенты видят снижение нефтяных котировок, а значит снижение курса рубля, они придерживают валюту.
В целом, если смотреть на перспективу до конца зимы, вероятнее всего, мы останемся в диапазоне между 3 и 3,3 рубля за доллар.
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В октябре эксперты предсказали укрепление белорусского рубля. И курс национальной валюты «послушно» опустился до 3 рублей за доллар. Однако в последние две недели...
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