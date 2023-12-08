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Мезенцев: Сотрудничество в науке является одним из приоритетов Москвы и Минска

08.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Взаимодействие в области науки и высоких технологий входит в число приоритетных направлений сотрудничества России и Беларуси, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Заявление прозвучало перед церемонией вручения премии Союзного государства в области науки и техники, прошедшей в Национальной библиотеке Беларуси, сообщает ТАСС.

Мезенцев напомнил, что вручение премии организовано в годовщину подписания союзного договора. Оно состоялось в 1999 году, а в январе 2000 года главы двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись ратификационными грамотами.

В 2023 году премия вручалась специалистам, работающим в области генетики. Ее присудили авторскому коллективу в лице Светланы Боринской, Вадима Степанова и Николая Янковского (Россия) и Александра Кильчевского, Светланы Котовой и Ирмы Моссэ (Беларусь) «за разработку инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Собзного государства».

Премию в области науки и техники учредили в 2018 году. Она присуждается российским и белорусским ученым за выдающиеся результаты совместных научных исследований и разработку новой техники и прогрессивных технологий.

В ноябре 2023 года в Минске стартовал фестиваль науки Союзного государства. Самыми перспективными направлениями молодые ученые считают искусственный интеллект, биотехнологии и космос.



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Теги: Минск
 
 
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В Национальной библиотеке Беларуси прошла церемония вручения премии Союзного государства в области науки и техники.
 
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