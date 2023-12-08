Мезенцев: Сотрудничество в науке является одним из приоритетов Москвы и Минска

В 2023 году премия вручалась специалистам, работающим в области генетики. Ее присудили авторскому коллективу в лице Светланы Боринской, Вадима Степанова и Николая Янковского (Россия) и Александра Кильчевского, Светланы Котовой и Ирмы Моссэ (Беларусь) «за разработку инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Собзного государства».

Премию в области науки и техники учредили в 2018 году. Она присуждается российским и белорусским ученым за выдающиеся результаты совместных научных исследований и разработку новой техники и прогрессивных технологий.

В ноябре 2023 года в Минске стартовал фестиваль науки Союзного государства. Самыми перспективными направлениями молодые ученые считают искусственный интеллект, биотехнологии и космос.