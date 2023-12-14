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Лукашенко отметил активизацию зарубежных спецслужб в Беларуси
14.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На территории Беларуси активизировались иностранные спецслужбы. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и разведывательных служб СНГ, передает «МИР 24».
Президент отметил, что зарубежные агенты действуют все более агрессивно. Поэтому важно максимально обеспечить защиту граждан.
Президент Беларуси подчеркнул, что агенты и террористы – это угроза не только для стран Содружества. Напряженность растет в разных регионах планеты. Некоторые тлеющие конфликты переходят в горячую фазу. В этой ситуации, уверен Александр Лукашенко, возрастает значение спецслужб СНГ.
Лукашенко отметил также деградацию ряда международных структур – от ОБСЕ до Европейского фонда мира. По его мнению, эти диалоговые площадки сегодня стали инструментом для обслуживания интересов глобальных игроков.
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Одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников – дезинтеграция постсоветского пространства, заявил президент Беларуси.
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