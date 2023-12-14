Лукашенко отметил активизацию зарубежных спецслужб в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На территории Беларуси активизировались иностранные спецслужбы. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и разведывательных служб СНГ, передает «МИР 24».

Президент отметил, что зарубежные агенты действуют все более агрессивно. Поэтому важно максимально обеспечить защиту граждан.

«Главное здесь – упредить наших оппонентов, не допустить реализации тех сценариев, которые пытаются нам навязать. Как мне докладывают, может быть, у вас другая информация, одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников – дезинтеграция постсоветского пространства. Они хотят сначала вбить клин в наши с вами многовековые добрососедские отношения, а затем натравить друг на друга», – сказал белорусский лидер.

Президент Беларуси подчеркнул, что агенты и террористы – это угроза не только для стран Содружества. Напряженность растет в разных регионах планеты. Некоторые тлеющие конфликты переходят в горячую фазу. В этой ситуации, уверен Александр Лукашенко, возрастает значение спецслужб СНГ.

Лукашенко отметил также деградацию ряда международных структур – от ОБСЕ до Европейского фонда мира. По его мнению, эти диалоговые площадки сегодня стали инструментом для обслуживания интересов глобальных игроков.