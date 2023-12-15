ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: Роль спецслужб в СНГ возрастает

15.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Роль спецслужб в СНГ возрастает
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко призвал консолидировать усилия органов безопасности на просторах Содружества, чтобы эффективнее противостоять современным угрозам и вызовам, передает «МИР 24».

«Мир погружается в хаос с непредсказуемыми последствиями. Нащупать даже хрупкое равновесие пока не удается. Уверен, вы это знаете не хуже меня. Разрушена система противовесов, сбалансированная ранее взаимодополняющими договорами, в том числе в сфере ядерного сдерживания. В таких условиях возрастает роль спецслужб, важнейшей задачей которых является обеспечение защиты своих государств и граждан от внутренних и внешних угроз», – сказал Лукашенко.

Спецслужбы Беларуси и России работают в тесном тандеме. Такой подход поддерживают и президенты двух стран. Благодаря совместной работе было предотвращено около двух десятков террористических операций, которые планировались на территории Союзного государства.

«Поступающая в Службу внешней разведки России информация свидетельствует о том, что западный блок во главе с США расценивает Россию и Беларусь как такой единый геополитический центр силы, который способен противостоять внешним угрозам. Во многом такая способность Союзного государства России и Беларуси довольно успешно и последовательно развиваться в условиях неблагоприятной внешней обстановке связана с деятельностью наших специальных служб», – отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Александр Лукашенко констатировал деградацию ряда международных структур – от ОБСЕ до Европейского фонда мира. По мнению белорусского лидера, эти диалоговые площадки стали инструментом для обслуживания интересов глобальных игроков.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спецслужбы Беларуси и России работают в тесном тандеме, такой подход поддерживают президенты двух стран.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Преподаватели испортили моего сына всего за месяц». Как бывшая балерина решила открыть собственную детскую студию, а потом создала уникальный инклюзивный театр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика