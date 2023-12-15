Лукашенко: Роль спецслужб в СНГ возрастает

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко призвал консолидировать усилия органов безопасности на просторах Содружества, чтобы эффективнее противостоять современным угрозам и вызовам, передает «МИР 24».

«Мир погружается в хаос с непредсказуемыми последствиями. Нащупать даже хрупкое равновесие пока не удается. Уверен, вы это знаете не хуже меня. Разрушена система противовесов, сбалансированная ранее взаимодополняющими договорами, в том числе в сфере ядерного сдерживания. В таких условиях возрастает роль спецслужб, важнейшей задачей которых является обеспечение защиты своих государств и граждан от внутренних и внешних угроз», – сказал Лукашенко.

Спецслужбы Беларуси и России работают в тесном тандеме. Такой подход поддерживают и президенты двух стран. Благодаря совместной работе было предотвращено около двух десятков террористических операций, которые планировались на территории Союзного государства .

«Поступающая в Службу внешней разведки России информация свидетельствует о том, что западный блок во главе с США расценивает Россию и Беларусь как такой единый геополитический центр силы, который способен противостоять внешним угрозам. Во многом такая способность Союзного государства России и Беларуси довольно успешно и последовательно развиваться в условиях неблагоприятной внешней обстановке связана с деятельностью наших специальных служб», – отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Александр Лукашенко констатировал деградацию ряда международных структур – от ОБСЕ до Европейского фонда мира. По мнению белорусского лидера, эти диалоговые площадки стали инструментом для обслуживания интересов глобальных игроков.