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Лукашенко: Роль спецслужб в СНГ возрастает
15.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко призвал консолидировать усилия органов безопасности на просторах Содружества, чтобы эффективнее противостоять современным угрозам и вызовам, передает «МИР 24».
Спецслужбы Беларуси и России работают в тесном тандеме. Такой подход поддерживают и президенты двух стран. Благодаря совместной работе было предотвращено около двух десятков террористических операций, которые планировались на территории
«Поступающая в Службу внешней разведки России информация свидетельствует о том, что западный блок во главе с США расценивает Россию и Беларусь как такой единый геополитический центр силы, который способен противостоять внешним угрозам. Во многом такая способность Союзного государства России и Беларуси довольно успешно и последовательно развиваться в условиях неблагоприятной внешней обстановке связана с деятельностью наших специальных служб», – отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Александр Лукашенко констатировал деградацию ряда международных структур – от ОБСЕ до Европейского фонда мира. По мнению белорусского лидера, эти диалоговые площадки стали инструментом для обслуживания интересов глобальных игроков.
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Спецслужбы Беларуси и России работают в тесном тандеме, такой подход поддерживают президенты двух стран.
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