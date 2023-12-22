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Оборудование для точной диагностики разработали специалисты России и Беларуси

22.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российско-белорусское предприятие разработало современное оборудование для лабораторных исследований. На нем возможно диагностировать онкологию на ранней стадии и определить возбудителя инфекции в считанные минуты. По некоторым показателям оно превосходит иностранные аналоги, рассказывает корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

Так в лабораторных условиях выявляют рак шейки матки. Точность анализа во многом зависит от технологического процесса. Именно поэтому перенос биоматериалов в пробирки и контейнеры доверили специальной роботизированной технике.

«Автоматизированный процесс позволяет исключить человеческий фактор, снижая риск порчи образца. Также он повышает производительность, эффективность лаборатории, ускоряет процесс получения результата нашими пациентами», – рассказала руководитель отдела разработок роботизированных систем Анастасия Ходос.

Все оборудование для этой технологии производит российско-белорусское предприятие в Минске. Конструкция непростая: конусообразное дно не дает биоматериалу растекаться. Специальный фильтр защищает от внешних воздействий.

«Здесь содержится консервирующая жидкость, которая позволяет долго хранить образец, транспортировать его без каких-то особых условий», – пояснила руководитель продаж компании в СНГ Виктория Шилова.

А производство компании – в Москве. Здесь создают свое исследовательское оборудование. За считанные минуты такой масс-спектрометр может определить около сотни различных микроорганизмов.

«Для работы с этим оборудованием быть профессором совсем не обязательно. С ним справится обычный лаборант или журналист, такой как я, только после инструктажа, конечно. Берем пластину с нанесенным микроорганизмом. Опускаем в шлюз. Закрываем. Аппарат показывает: что это обычная кишечная палочка», – рассказал и показал корреспондент.

Масс-спектрометр российского производства может стать достойной заменой иностранным аналогам.

«Наша машина едет быстрее в среднем на 4,5%, и это не только скорость, но и качество работы. Это точность идентификации, точность постановки диагноза», –отметил главный специалист по продукту Илья Фролов.

Российско-белорусская компания сейчас во многом работает на импортозамещение. Она разработчик технологий по более десятку направлений.

«С уходом зарубежных компаний открылось окно возможностей для отечественных производителей, где появился шанс показать потребителю, что отечественные производители не хуже», – сказал генеральный директор научно – производственной биотехнологической компании Владислав Лютынский.

Компания, наряду с еще полутысячей других российских и белорусских предприятий, участвует в проекте «Наша лаба». Это народный каталог производителей научного оборудования и расходных материалов.

«У нас можно зарегистрироваться как покупателю, продавцу, так и производителю. Мы даем возможность им соединиться на одной площадке», – пояснила соавтор проекта «Наша лаба», член координационного совета Ольга Тарасова.

Это открывает производителям доступ не только на рынки России и Беларуси. Каталог открыт для покупателей всего мира. Страны Содружества им уже пользуются.



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Теги: Минск
 
 
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