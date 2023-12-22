|
Оборудование для точной диагностики разработали специалисты России и Беларуси
22.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российско-белорусское предприятие разработало современное оборудование для лабораторных исследований. На нем возможно диагностировать онкологию на ранней стадии и определить возбудителя инфекции в считанные минуты. По некоторым показателям оно превосходит иностранные аналоги, рассказывает корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.
Все оборудование для этой технологии производит российско-белорусское предприятие в Минске. Конструкция непростая: конусообразное дно не дает биоматериалу растекаться. Специальный фильтр защищает от внешних воздействий.
«Здесь содержится консервирующая жидкость, которая позволяет долго хранить образец, транспортировать его без каких-то особых условий», – пояснила руководитель продаж компании в СНГ Виктория Шилова.
«Для работы с этим оборудованием быть профессором совсем не обязательно. С ним справится обычный лаборант или журналист, такой как я, только после инструктажа, конечно. Берем пластину с нанесенным микроорганизмом. Опускаем в шлюз. Закрываем. Аппарат показывает: что это обычная кишечная палочка», – рассказал и показал корреспондент.
Масс-спектрометр российского производства может стать достойной заменой иностранным аналогам.
«Наша машина едет быстрее в среднем на 4,5%, и это не только скорость, но и качество работы. Это точность идентификации, точность постановки диагноза», –отметил главный специалист по продукту Илья Фролов.
Российско-белорусская компания сейчас во многом работает на импортозамещение. Она разработчик технологий по более десятку направлений.
Компания, наряду с еще полутысячей других российских и белорусских предприятий, участвует в проекте «Наша лаба». Это народный каталог производителей научного оборудования и расходных материалов.
«У нас можно зарегистрироваться как покупателю, продавцу, так и производителю. Мы даем возможность им соединиться на одной площадке», – пояснила соавтор проекта «Наша лаба», член координационного совета Ольга Тарасова.
Это открывает производителям доступ не только на рынки России и Беларуси. Каталог открыт для покупателей всего мира. Страны Содружества им уже пользуются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На аппаратах возможно диагностировать онкологию на ранней стадии и определить возбудителя инфекции в считанные минуты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)