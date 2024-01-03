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Минские «моржи» устроили традиционные купания в первые дни Нового года
03.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минские «моржи» буквально нырнули в 2024 год. Традиционные зимние купания и окунания прошли в естественном водоеме рядом со столицей. За экстремалами наблюдала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Перед ледяным заплывом должна быть разминка: махи руками и приседания, чтобы мышцы разогреть и кровь по телу разогнать.
2024-й год поздравил белорусов морозом. На улице – минус семь, вода в озере – плюс два. Идеальные температуры, говорит Николай Буклеев. Три года назад он впервые окунулся в прорубь на Рождество и заболел моржеванием.
Александр Русецкий – «морж» со стажем. К делу подходит профессионально. После ледяного окунания – прогрев в парилке.
Купания в первые дни Нового года – уже добрая традиция. Сообщество «Моржи столицы» объединяет под две сотни человек. Ледяная вода меняет мышление и образ жизни, уверены экстремалы.
Каждый год ряды «Моржей столицы» пополняют минимум два десятка человек. Многие после зимнего купания забывают об аллергии, бронхите, банальных простудах и депрессии. Говорят, это та же криотерапия, только бесплатно.
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Многие люди после зимнего купания забывают об аллергии, бронхите, банальных простудах и депрессии.
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