Минские «моржи» устроили традиционные купания в первые дни Нового года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минские «моржи» буквально нырнули в 2024 год. Традиционные зимние купания и окунания прошли в естественном водоеме рядом со столицей. За экстремалами наблюдала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Перед ледяным заплывом должна быть разминка: махи руками и приседания, чтобы мышцы разогреть и кровь по телу разогнать.

2024-й год поздравил белорусов морозом. На улице – минус семь, вода в озере – плюс два. Идеальные температуры, говорит Николай Буклеев. Три года назад он впервые окунулся в прорубь на Рождество и заболел моржеванием.

«Я понял, что мне от этого хорошо. Не раз в году ныряю, а гораздо чаще. Когда из воды выходишь, такой кайф. Обтереться полотенцем и тебе не холодно. Это так с виду может кажется, что человек замерзает. Нет, не холодно. Это здоровье», – отметил участник сообщества «Моржи столицы» Николай Буклеев.

Александр Русецкий – «морж» со стажем. К делу подходит профессионально. После ледяного окунания – прогрев в парилке.

«Сейчас немного обогрелся в баньке. Еще раза три – четыре надо будет окунуться. На Новый год все желают здоровья. Так вот это один из методов закаливания: поддерживать здоровье не только за столом, но и здесь», – рассказал участник сообщества «Моржи столицы» Александр Русецкий.

Купания в первые дни Нового года – уже добрая традиция. Сообщество «Моржи столицы» объединяет под две сотни человек. Ледяная вода меняет мышление и образ жизни, уверены экстремалы.

«Мы ведем здоровый образ жизни. Алкоголь с холодной водой противопоказан, потому что идет нагрузка на сердце. В холодной воде сосуды могут просто не выдержать. Я перед соревнованиями вообще алкоголь не употреблял», – сказал участник сообщества «Моржи столицы» Дмитрий Волчек.

Каждый год ряды «Моржей столицы» пополняют минимум два десятка человек. Многие после зимнего купания забывают об аллергии, бронхите, банальных простудах и депрессии. Говорят, это та же криотерапия, только бесплатно.



Любителей купаться в ледяной воде в разных уголках мира называют по-разному: «моржи», «выдры» и даже «белые медведи». Для них зимние купания не просто хобби, а целая культура.