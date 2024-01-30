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Студенты стран СНГ отправились в поход по местам боевой славы Беларуси
30.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске начался «Звездный поход». Студенты-педагоги стран СНГ отправятся к знаковым мемориальным комплексам Беларуси. Это правнуки тех, кто воевал, освобождая Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. С участниками похода пообщалась корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В июне 41-го прадедушка Вероники Михеевой из Узбекистана погиб, защищая Брестскую крепость. Известие о том, что он похоронен в Беларуси, получили уже после войны. В местах сражений тех лет она побывает первой из семьи.
Этой традиции уже больше полувека. К белорусским студентам-педагогам присоединяются будущие коллеги из России, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и других стран. Встречаются, знакомятся и изучают историю. Для многих народов это общая память.
«Звездный поход» продлится до 2 февраля. Участники посетят 11 мемориалов, встретятся с ветеранами войны и проведут митинги. Иностранные студенты, чьи родственники погибли на территории Беларуси, возьмут землю из воинских захоронений, чтобы привезти на родину.
Одна из задач участников «Звездного похода» – поиск и увековечивание памяти солдат Великой Отечественной, пропавших без вести. В списках до сих пор тысячи фамилий.
По инициативе Белорусского педагогического университета «Звездный поход» проводится с 1966 года.
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В этом году акция посвящена 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.
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