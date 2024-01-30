Студенты стран СНГ отправились в поход по местам боевой славы Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске начался «Звездный поход». Студенты-педагоги стран СНГ отправятся к знаковым мемориальным комплексам Беларуси. Это правнуки тех, кто воевал, освобождая Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. С участниками похода пообщалась корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева. День независимости и свободы Как Беларусь пережила 1100 дней оккупации? Свой первый день каникул участники «Звездного похода» встречают вместе. Здесь 250 студентов и преподавателей из семи стран. В этом году акция посвящена 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В июне 41-го прадедушка Вероники Михеевой из Узбекистана погиб, защищая Брестскую крепость. Известие о том, что он похоронен в Беларуси, получили уже после войны. В местах сражений тех лет она побывает первой из семьи.

«Хочу отдать дань памяти своему прадедушке Литвиному Сергею и уроженцам Узбекистана, которые погибли в Столбцовском районе, в городе Столбцы, и похоронены в братской могиле. Наши прадеды пожертвовали своими жизнями, чтобы сейчас было мирное небо над головой. Всегда нужно чтить, помнить это и не забывать никогда», – подчеркнула студентка Ташкентского педагогического университета Вероника Михеева.

Этой традиции уже больше полувека. К белорусским студентам-педагогам присоединяются будущие коллеги из России, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и других стран. Встречаются, знакомятся и изучают историю. Для многих народов это общая память.

«Они посетят места боевой славы белорусского народа и на своем примере покажут в регионах, какими будут будущие педагоги нашей страны. Настоящие патриоты, которые готовы поклониться подвигу наших дедов, защищавших Беларусь», – заявил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай.

«Звездный поход» продлится до 2 февраля. Участники посетят 11 мемориалов, встретятся с ветеранами войны и проведут митинги. Иностранные студенты, чьи родственники погибли на территории Беларуси, возьмут землю из воинских захоронений, чтобы привезти на родину.

Одна из задач участников «Звездного похода» – поиск и увековечивание памяти солдат Великой Отечественной, пропавших без вести. В списках до сих пор тысячи фамилий.

По инициативе Белорусского педагогического университета «Звездный поход» проводится с 1966 года.