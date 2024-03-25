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Футбольные мамы из России и Беларуси встретились на турнире в Бресте
25.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кубок футбольных мам прошел в белорусском Бресте. На поле сошлись футболистки из Беларуси и России. Соревнования любительские. Насколько ловко мамы двух стран управляются с мячом, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Приготовить обед, помочь с домашним заданием, погладить белье – все это отошло на второй план. Мамы надели спортивную форму и вышли на футбольное поле. Для многих это – осуществление мечты.
Некоторые мамы только недавно приступили к тренировкам, но уже играют уверенно. Так решили подавать пример здорового образа жизни – в первую очередь своим детям.
На поле витает соревновательный дух, но этот турнир дружеский. Здесь сошлись 10 команд из Беларуси и России. В Брест приехали футболистки из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов.
Турнир футбольных мам в Бресте начался с минуты молчания. Торжественную часть и развлекательные мероприятия отменили. Так женщины выразили солидарность с российским народом в связи с трагедией в Подмосковье.
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Мамы надели спортивную форму и вышли на футбольное поле. Для многих это – осуществление мечты.
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