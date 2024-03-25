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Футбольные мамы из России и Беларуси встретились на турнире в Бресте

25.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Футбольные мамы из России и Беларуси встретились на турнире в Бресте
 Фото: МТРК «Мир»

Кубок футбольных мам прошел в белорусском Бресте. На поле сошлись футболистки из Беларуси и России. Соревнования любительские. Насколько ловко мамы двух стран управляются с мячом, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Приготовить обед, помочь с домашним заданием, погладить белье – все это отошло на второй план. Мамы надели спортивную форму и вышли на футбольное поле. Для многих это – осуществление мечты.

«Здесь мотивация, драйв, дружеская атмосфера, заряд сил! Я была еще беременна, а 23 марта увидела это. Хотела в Брест, но не представляла, как это сделать. У меня малышу – два месяца. Взяла подружек – они нянчатся, я играю», – отметила игрок футбольной команды мам (Россия) Валерия Лазарева.

Некоторые мамы только недавно приступили к тренировкам, но уже играют уверенно. Так решили подавать пример здорового образа жизни – в первую очередь своим детям.

«Конкуренты, безусловно, сильны, потому что с учетом того, что мы тренируемся только три месяца, у нас очень молодая команда. Хочется больше таких турниров, чтобы приходили наши дети и мужья, видели то, что мы делаем на поле, и то же самое пытались сделать сами», – рассказала капитан футбольной команды мам (Беларусь) Юлия Середа.

На поле витает соревновательный дух, но этот турнир дружеский. Здесь сошлись 10 команд из Беларуси и России. В Брест приехали футболистки из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов.

«Год назад образовалось несколько команд футбольных мам Беларуси. Команды из России выразили желание приехать, поэтому организовали такой международный турнир. Посмотрели и Минск, и Брест. Это экскурсии. Многие приезжают не только поиграть, но еще и посмотреть страну», – подчеркнула основатель сообщества футбольных мам (Россия) Эльвира Лесничая.

Турнир футбольных мам в Бресте начался с минуты молчания. Торжественную часть и развлекательные мероприятия отменили. Так женщины выразили солидарность с российским народом в связи с трагедией в Подмосковье.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Мамы надели спортивную форму и вышли на футбольное поле. Для многих это – осуществление мечты.
 
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