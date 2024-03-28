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Архитектурно-строительная выставка в Минске объединила компании из Беларуси и России
28.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске объединила компании из Беларуси и России" height="100%" width="670">
В Минске на международной архитектурно-строительную выставку приехали компании из Беларуси и России. Как сегодня создают комфорт в городе и от чего зависит экономичность домов, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
На архитектурно-строительную выставку многие приходят с длинными списками желанных покупок. Кто-то интересуется новинками, кто-то хочет выбрать оптимальные материалы. Минчанин Вадим Ленский, например, мечтает о собственном доме.
Вадим смотрит на цену и качество. Желательно, чтобы материалы были отечественными – их проще найти.
Акцент на белорусское делают и производители техники. Минский завод представил опытный образец – автомобильный кран на газовом двигателе. Сейчас идут испытания.
В этом году число участников выставки выросло почти вдвое. Продукцию представляют 70 компаний. Большая часть из Беларуси. Приехали и производители из России. Делают акцент на городской комфорт.
На выставке можно найти новых партнеров и наладить контакты. Например, компании из России заинтересованы в белорусских специалистах. Успешные проекты в жилищном строительстве уже есть в Калужской, Смоленской и Брянской областях.
К строительным дебатам на выставке подключились конструкторы, архитекторы и ученые. Свои проекты презентуют и студенты.
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В этом году число участников выставки выросло почти вдвое. Продукцию представляют 70 компаний.
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