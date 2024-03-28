Архитектурно-строительная выставка в Минске объединила компании из Беларуси и России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске объединила компании из Беларуси и России" height="100%" width="670">

В Минске на международной архитектурно-строительную выставку приехали компании из Беларуси и России. Как сегодня создают комфорт в городе и от чего зависит экономичность домов, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На архитектурно-строительную выставку многие приходят с длинными списками желанных покупок. Кто-то интересуется новинками, кто-то хочет выбрать оптимальные материалы. Минчанин Вадим Ленский, например, мечтает о собственном доме.

«Хочу выбрать какой-то материал: либо дерево, либо из силиката строить, но что-то надо выбирать. Люблю вживую все увидеть, пощупать, потрогать. Видеть, из чего будет строиться дом», – поделился Вадим Ленский.

Вадим смотрит на цену и качество. Желательно, чтобы материалы были отечественными – их проще найти.

Акцент на белорусское делают и производители техники. Минский завод представил опытный образец – автомобильный кран на газовом двигателе. Сейчас идут испытания.

«Топливо в доступе всегда, в сравнении с дизелем дешевле и экономичнее в разы», – отметил начальник конструкторского бюро автокранов Андрей Фацкий.

В этом году число участников выставки выросло почти вдвое. Продукцию представляют 70 компаний. Большая часть из Беларуси. Приехали и производители из России. Делают акцент на городской комфорт.

«Тенденция 21 века – это замена асфальтовых покрытий на покрытия более долговечные и экологичные. На таком может работать уборочная техника, она его не разрушает. Ее можно солями, присыпками посыпать и с ней ничего не будет», – заверил руководитель строительной компании (Россия) Юрий Князев.

На выставке можно найти новых партнеров и наладить контакты. Например, компании из России заинтересованы в белорусских специалистах. Успешные проекты в жилищном строительстве уже есть в Калужской, Смоленской и Брянской областях.

«Мы очень неплохо себя зарекомендовали в части социальных объектов, это детские сады, школы, поликлиники, более 14 объектов реализовано. Мы в последние годы очень неплохо работаем в части промышленного проектирования строительства. Это портовая инфраструктура, это проектирование и строительство определенных заводов», – заявил первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Олег Швец.

К строительным дебатам на выставке подключились конструкторы, архитекторы и ученые. Свои проекты презентуют и студенты.