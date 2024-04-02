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Белорусский союз женщин выбрал 80 делегатов в народное собрание

02.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский союз женщин выбрал 80 делегатов в народное собрание
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусский союз женщин выбрал делегатов для народного собрания. Среди них представители образования, медицины, промышленности и ЖКХ. Всего 80 человек, передает телеканал «МИР 24».

«Основная повестка, которую женщины всегда продвигают, – это, безусловно, счастливая страна, которая живет в достатке. Помните, что глава государства на встрече с женщинами сказал, что счастье женщины – это счастье страны», – отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

«Для меня это, конечно, стабильность. Это, прежде всего, наши социально-экономические показатели. Потому что стабильность каждого ребенка, стабильность каждой семьи – это наше будущее. Естественно, большое значение имеют и вопросы безопасности», – рассказала воспитатель дошкольного образования города Дзержинск Ирина Апанасик.

Полномочия Всебелорусского народного собрания расширились после референдума. А значит, участия общества в управлении государством стало больше. Представительный орган утверждает стратегию развития страны, основные направления внешней и внутренней политики, военную доктрину и концепцию народной безопасности.

Первое заседание Всебелорусского народного собрания в статусе конституционного органа состоится 24 и 25 апреля.



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Основная повестка, которую продвигают женщины – это страна, которая живет в достатке.
 
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