Белорусский союз женщин выбрал 80 делегатов в народное собрание

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский союз женщин выбрал делегатов для народного собрания. Среди них представители образования, медицины, промышленности и ЖКХ. Всего 80 человек, передает телеканал «МИР 24».

«Основная повестка, которую женщины всегда продвигают, – это, безусловно, счастливая страна, которая живет в достатке. Помните, что глава государства на встрече с женщинами сказал, что счастье женщины – это счастье страны», – отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

«Для меня это, конечно, стабильность. Это, прежде всего, наши социально-экономические показатели. Потому что стабильность каждого ребенка, стабильность каждой семьи – это наше будущее. Естественно, большое значение имеют и вопросы безопасности», – рассказала воспитатель дошкольного образования города Дзержинск Ирина Апанасик.

Полномочия Всебелорусского народного собрания расширились после референдума. А значит, участия общества в управлении государством стало больше. Представительный орган утверждает стратегию развития страны, основные направления внешней и внутренней политики, военную доктрину и концепцию народной безопасности.

Первое заседание Всебелорусского народного собрания в статусе конституционного органа состоится 24 и 25 апреля.