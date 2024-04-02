|
Белорусский союз женщин выбрал 80 делегатов в народное собрание
02.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский союз женщин выбрал делегатов для народного собрания. Среди них представители образования, медицины, промышленности и ЖКХ. Всего 80 человек, передает телеканал «МИР 24».
«Основная повестка, которую женщины всегда продвигают, – это, безусловно, счастливая страна, которая живет в достатке. Помните, что глава государства на встрече с женщинами сказал, что счастье женщины – это счастье страны», – отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
Полномочия
Первое заседание Всебелорусского народного собрания в статусе конституционного органа состоится 24 и 25 апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основная повестка, которую продвигают женщины – это страна, которая живет в достатке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)