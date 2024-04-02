Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов России и Беларуси

Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов России и Беларуси. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Союзное государство является уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве. Наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись наши страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене», – сказано в поздравлении главы Беларуси.
«За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства», – отметил российский лидер.
Владимир Путин пожелал своему белорусскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а братскому народу – счастья и процветания.
2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году в Москве был подписан договор об образовании Сообщества России и Беларуси, его подписали президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко. Спустя год лидеры подписали договор о Союзе Беларуси и России, а с 26 января 2000 года союз двух государств стал называться Союзным государством. Товарооборот Беларуси и России в минувшем году превысил 50 миллиардов долларов.