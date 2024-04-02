Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов России и Беларуси. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Союзное государство является уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве. Наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись наши страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене», – сказано в поздравлении главы Беларуси.

«За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства», – отметил российский лидер.

Владимир Путин пожелал своему белорусскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а братскому народу – счастья и процветания.