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Земля на связи! МТС открыл «космический» сезон в Минском Планетарии в рамках экологической инициативы «Час Земли»

02.04.2024 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


МТС запустил «космический» сезон в Минском Планетарии, поддержав глобальную инициативу «Час Земли». Под звездным куполом с аншлагом прошло увлекательное мероприятие «МТС. Земля на связи». Гости вечера увидели премьеру сферического научного фильма «Темная сторона света», послушали концерт классической музыки в темноте и нашли свою звезду на небе. Кроме того, 30 марта МТС на час отключил подсветку Главного офиса, чтобы еще раз напомнить о необходимости ответственного отношения к окружающей среде.

Специально для проекта «МТС. Земля на связи» подготовлена премьера — сферическое кино «Темная сторона света». Нет сомнений, что искусственный свет дал нам много преимуществ, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, есть ли у этого обратная сторона? Ответ на этот вопрос — в новом фильме, который в ближайшее время появится на афише Минского Планетария.  

«Компания МТС каждый год присоединяется к глобальной экологической инициативе «Час Земли», призывая всех задуматься о ценности нашей планеты. Для нас важно не только предоставлять высококачественные услуги связи, но и поддерживать гармонию между технологическим прогрессом и сохранением окружающей среды. Сегодняшнее мероприятие — напоминание о важности этого баланса. Это момент, когда мы можем вместе подумать об уникальности и сохранении красоты природы», — отметила Мария Канасевич, руководитель группы по связям с общественностью компании МТС.


Под звездным куполом планетария прошел концерт в темноте ансамбля солистов «Классик-Авангард» Белорусской государственной филармонии. Каждая нота, исполненная музыкантами, стала голосом природы, рассказывающим нам о красоте и уникальности нашей планеты. В такой загадочной атмосфере зрители смогли ощутить гармонию с собой и окружающим миром.


Также проект «МТС. Земля на связи» соединил творчество с идеями бережного отношения к планете на мастер-классах по изготовлению свечей и посадке цветов. Свеча, сделанная из природных материалов, стала символом заботы об окружающей среде. А под руководством профессионального флориста гости вечера смогли посадить весенний цветок в кашпо и получить рекомендации по дальнейшему уходу за растением.

Безоблачная погода позволила истинным ценителям астрономии подняться в обсерваторию и увидеть звездное небо с помощью телескопа.


Кроме того, 30 марта клиентам салонов связи на Независимости, 95 и Победителей, 5 напомнили о международной инициативе «Час Земли», вручив в подарок свечи с чарующими природными ароматами. В знак солидарности с темой энергоэффективности с 20:30 до 21:30 компания МТС отключила подсветку своего Главного офиса.

«Час Земли» ― самая массовая экологическая инициатива на планете, цель которой привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающей среде. Акция призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

 
 
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МТС запустил «космический» сезон в Минском Планетарии, поддержав глобальную инициативу «Час Земли». Под звездным куполом с аншлагом прошло увлекательное...
 
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