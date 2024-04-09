17 апреля в Минске Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов приглашает на Startup ПРОЖАРКУ!

Источник материала: ProBusiness





17 апреля 2024 года уже в третий раз Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов организует StarUp ПРОЖАРКУ. Это необычное бизнес-мероприятие, которое проводится в комфортной неформальной обстановке в одном из ночных клубов Минска.

StarUp ПРОЖАРКА позволяет предпринимателям и командам стартапов прокачать свои проекты, получить обратную связь от приглашенных экспертов, познакомиться с другими заряженными ребятами. Никто не уходит с ПРОЖАРКИ без инсайтов и новых идей.

Мероприятие предполагает несколько форматов работы, что позволяет каждому участнику решить свои актуальные вопросы в бизнесе:

• с чего начинать бизнес, как привлекать клиентов,

• как усилить продажи,

• как привлечь инвестиции,

• на какую аудиторию лучше вести рекламу,

• какие инструменты продвижения лучше использовать,

• как масштабироваться

и многие другие вопросы находят ответы за 3,5 часа StarUp ПРОЖАРКИ.

Кульминацией мероприятия является общее голосование и выбор победителя, который получает подарки от партнеров и билет на финальное StartUp Show 2024 в декабре.

Особое внимание на StarUp ПРОЖАРКЕ уделяется нетворкингу. Коммуникация и личные контакты – самая актуальная и ценная валюта нашего времени. Организаторы сделают все, чтобы вы познакомились с 15-20 предпринимателями за этот вечер.

Если вы хотите отвлечься от операционки и провести время с пользой (но без надоевших лекций), приходите на StartUp ПРОЖАРКУ. И Друзей пиглашайте!

Будет жарко!

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