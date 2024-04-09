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17 апреля в Минске Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов приглашает на Startup ПРОЖАРКУ!
09.04.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
17 апреля 2024 года уже в третий раз Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов организует StarUp ПРОЖАРКУ. Это необычное бизнес-мероприятие, которое проводится в комфортной неформальной обстановке в одном из ночных клубов Минска.
StarUp ПРОЖАРКА позволяет предпринимателям и командам стартапов прокачать свои проекты, получить обратную связь от приглашенных экспертов, познакомиться с другими заряженными ребятами. Никто не уходит с ПРОЖАРКИ без инсайтов и новых идей.
Мероприятие предполагает несколько форматов работы, что позволяет каждому участнику решить свои актуальные вопросы в бизнесе:
• с чего начинать бизнес, как привлекать клиентов,
• как усилить продажи,
• как привлечь инвестиции,
• на какую аудиторию лучше вести рекламу,
• какие инструменты продвижения лучше использовать,
• как масштабироваться
и многие другие вопросы находят ответы за 3,5 часа StarUp ПРОЖАРКИ.
Кульминацией мероприятия является общее голосование и выбор победителя, который получает подарки от партнеров и билет на финальное StartUp Show 2024 в декабре.
Особое внимание на StarUp ПРОЖАРКЕ уделяется нетворкингу. Коммуникация и личные контакты – самая актуальная и ценная валюта нашего времени. Организаторы сделают все, чтобы вы познакомились с 15-20 предпринимателями за этот вечер.
Если вы хотите отвлечься от операционки и провести время с пользой (но без надоевших лекций), приходите на StartUp ПРОЖАРКУ. И Друзей пиглашайте!
Будет жарко!
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17 апреля 2024 года уже в третий раз Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов организует StarUp ПРОЖАРКУ. Это необычное бизнес-мероприятие, которое проводится в...
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