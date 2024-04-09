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17 апреля в Минске Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов приглашает на Startup ПРОЖАРКУ!

09.04.2024 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


17 апреля 2024 года уже в третий раз Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов организует StarUp ПРОЖАРКУ. Это необычное бизнес-мероприятие, которое проводится в комфортной неформальной обстановке в одном из ночных клубов Минска.

StarUp ПРОЖАРКА позволяет предпринимателям и командам стартапов прокачать свои проекты, получить обратную связь от приглашенных экспертов, познакомиться с другими заряженными ребятами. Никто не уходит с ПРОЖАРКИ без инсайтов и новых идей.

Мероприятие предполагает несколько форматов работы, что позволяет каждому участнику решить свои актуальные вопросы в бизнесе: 

•  с чего начинать бизнес, как привлекать клиентов, 

•  как усилить продажи, 

•  как привлечь инвестиции, 

•  на какую аудиторию лучше вести рекламу, 

•  какие инструменты продвижения лучше использовать, 

•  как масштабироваться 

и многие другие вопросы находят ответы за 3,5 часа StarUp ПРОЖАРКИ.

Кульминацией мероприятия является общее голосование и выбор победителя, который получает подарки от партнеров и билет на финальное StartUp Show 2024  в декабре.

Особое внимание на StarUp ПРОЖАРКЕ уделяется нетворкингу. Коммуникация и личные контакты – самая актуальная и ценная валюта нашего времени. Организаторы сделают все, чтобы вы познакомились с 15-20 предпринимателями за этот вечер.

Если вы хотите отвлечься от операционки и провести время с пользой (но без надоевших лекций), приходите на StartUp ПРОЖАРКУ. И Друзей пиглашайте!

Будет жарко!

Для подписчиков PROBUSINESS скидка 15% по промокоду PRO15

Подробности и билеты на сайте http://prozarka.by

 
Теги: знакомства, Курсы валют
 
 
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17 апреля 2024 года уже в третий раз Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов организует StarUp ПРОЖАРКУ. Это необычное бизнес-мероприятие, которое проводится в...
 
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