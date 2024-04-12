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Лукашенко: Беларусь и Россия нужны друг другу
12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у людей и бизнеса в Беларуси и России должны быть равные права.
Сотрудники СМИ поздравили Лукашенко с
«Космос наш и ваш. Благодаря вам (России – ред.) он стал и нашим. Хотя белорусы летали (в космос – ред.) и в советские времена… Наша девчонка полетела (в космос – ред.). Но мы готовим еще несколько девчат, говорят, у нас девчата покрепче, поэтому мы готовы в программу российскую уже внедриться и вместе работать», – заметил белорусский лидер.
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Александр Лукашенко заявил, что у людей и бизнеса в Беларуси и России должны быть равные права.
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