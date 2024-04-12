Лукашенко: Беларусь и Россия нужны друг другу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у людей и бизнеса в Беларуси и России должны быть равные права.

«Белорусы многое могут. Раньше этого не видели. А сейчас вы увидели, что мы закрываем большой пласт в электронике, сельском хозяйстве, промышленности, станкостроении. Вы поняли, что в Беларуси мы не просто сохранили советский пласт науки, промышленности, села, но и осовременили, повысили его как следует. Мы сегодня очень нужны России, как и Россия нам. Поэтому очень важно, чтобы мы сейчас уравняли людей и наши предприятия. Это главный вопрос», – сказал белорусский лидер журналистам по прибытии в Москву.

Сотрудники СМИ поздравили Лукашенко с первым полетом на МКС гражданки Беларуси Марины Василевской.

«Космос наш и ваш. Благодаря вам (России – ред.) он стал и нашим. Хотя белорусы летали (в космос – ред.) и в советские времена… Наша девчонка полетела (в космос – ред.). Но мы готовим еще несколько девчат, говорят, у нас девчата покрепче, поэтому мы готовы в программу российскую уже внедриться и вместе работать», – заметил белорусский лидер.