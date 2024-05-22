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Лукашенко отправил на доработку проект указа о контрольно-надзорной деятельности
22.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко отправил на доработку
В проекте нового указа правительство предлагает изменить стиль и методы работы контролеров. Их вмешательство в деятельность предприятий станет минимальной. Акцент будет сделан на профилактику нарушений, а не на наказания.
Подготовить указ президент поручил до августа.
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Усовершенствовать эту систему президент требовал ранее, чтобы снизить нагрузку на предприятия и избавиться от бюрократии.
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