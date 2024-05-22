Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко отправил на доработку проект указа о контрольно-надзорной деятельности в Беларуси . Усовершенствовать эту систему президент требовал ранее, чтобы снизить нагрузку на предприятия и избавиться от бюрократии. Зачастую ревизия длилась месяцами, подчеркнул белорусский лидер.

«Вырисовывается цифра в 300 тысяч таких мероприятий в год. Согласитесь, впечатляющая цифра. Контролеры, приходя один за другим, требуют представлять колоссальный объем документации. То есть фактически занимаются бюрократической возней и ловлей блох, как в народе говорят. Самое возмутительное то, что порой проверяют абсолютно не те организации, которые следовало бы проверять», – отметил Лукашенко.

В проекте нового указа правительство предлагает изменить стиль и методы работы контролеров. Их вмешательство в деятельность предприятий станет минимальной. Акцент будет сделан на профилактику нарушений, а не на наказания.

«Никакого давления на предприятия, организации, субъекты хозяйствования и на людей быть не должно! Мы не должны людям мешать работать. Но если кто-то заслуживает того, чтобы его проверили, его надо проверять столько, сколько нужно. И плачи и стоны здесь абсолютно ни к чему. Вы должны относиться (контрольные и прочие органы правоохранительные) к нашим предприятиям, как к своим детям», – заявил Лукашенко.

Подготовить указ президент поручил до августа.

