ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко отправил на доработку проект указа о контрольно-надзорной деятельности

22.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко отправил на доработку проект указа о контрольно-надзорной деятельности в Беларуси. Усовершенствовать эту систему президент требовал ранее, чтобы снизить нагрузку на предприятия и избавиться от бюрократии. Зачастую ревизия длилась месяцами, подчеркнул белорусский лидер.

«Вырисовывается цифра в 300 тысяч таких мероприятий в год. Согласитесь, впечатляющая цифра. Контролеры, приходя один за другим, требуют представлять колоссальный объем документации. То есть фактически занимаются бюрократической возней и ловлей блох, как в народе говорят. Самое возмутительное то, что порой проверяют абсолютно не те организации, которые следовало бы проверять», – отметил Лукашенко.

В проекте нового указа правительство предлагает изменить стиль и методы работы контролеров. Их вмешательство в деятельность предприятий станет минимальной. Акцент будет сделан на профилактику нарушений, а не на наказания.

«Никакого давления на предприятия, организации, субъекты хозяйствования и на людей быть не должно! Мы не должны людям мешать работать. Но если кто-то заслуживает того, чтобы его проверили, его надо проверять столько, сколько нужно. И плачи и стоны здесь абсолютно ни к чему. Вы должны относиться (контрольные и прочие органы правоохранительные) к нашим предприятиям, как к своим детям», – заявил Лукашенко.

Подготовить указ президент поручил до августа.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Усовершенствовать эту систему президент требовал ранее, чтобы снизить нагрузку на предприятия и избавиться от бюрократии.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Те клиенты, которых мы хотим, сами не приходят». Почему в продажах нельзя делать ставку только на маркетинг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика