День славянской письменности: как в Беларуси хранят литературные раритеты?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечают День славянской письменности и культуры . В Минске прошли церковные торжества: Божественная литургия, Крестный ход и молебен. Кириллический алфавит развивается в стране с IX века. Памятники истории сохранились в республике в рукописном формате, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Исследователь из России Жанна Левшина готовит к изданию богослужебные тексты о православных святых. В Беларусь приехала за рукописями. За две недели изучила несколько сотен книг в библиотеках, музеях и архивах.

«Есть некоторые редкие службы святым, которые находятся в рукописях, хранящихся в Беларуси. Мы их тоже обнаружили и будем дальше изучать. Что-то переписывается, что-то можно у вас приобрести в скопированном виде», – рассказала сотрудник отдела рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) Жанна Левшина.

Редкие книги в библиотеке размещают в специальных футлярах из бескислотного картона. Хранилище как лаборатория. Соблюдают точные показатели по температуре и влажности.