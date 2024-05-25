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День славянской письменности: как в Беларуси хранят литературные раритеты?
25.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают
Исследователь из России Жанна Левшина готовит к изданию богослужебные тексты о православных святых. В Беларусь приехала за рукописями. За две недели изучила несколько сотен книг в библиотеках, музеях и архивах.
«Есть некоторые редкие службы святым, которые находятся в рукописях, хранящихся в Беларуси. Мы их тоже обнаружили и будем дальше изучать. Что-то переписывается, что-то можно у вас приобрести в скопированном виде», – рассказала сотрудник отдела рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) Жанна Левшина.
Редкие книги в библиотеке размещают в специальных футлярах из бескислотного картона. Хранилище как лаборатория. Соблюдают точные показатели по температуре и влажности.
«В 1925 году, когда библиотеке были выделены деньги для празднования юбилея белорусского книгопечатания, мы купили в еще тогда Ленинграде у коллекционера или не у коллекционера, мы этого долго не знали, – у Комарницкого», – рассказала главный библиограф Национальной библиотеки Беларуси Галина Киреева.
А вот «Аристотелевы врата» или «Тайная тайных» – это уже светская книга. Состоит из двух частей: первая о мифологии, вторая – гадательно-предсказательная с таблицами о знаках зодиака.
Сотрудники библиотеки говорят: на территории бывшего Советского Союза сохранились 33 славянские книги, из них одна точно белорусская – Туровское Евангелие.
Развивать письменность в Беларуси помогали печатники. Первый и самый известный – Франциск Скорина. Его работу продолжили ученики. И уже в XIX веке появляется современный белорусский литературный язык. Классики в первых произведениях описывали характер, традиции и историю страны.
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Памятники истории сохранились в республике в рукописном формате.
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