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День славянской письменности: как в Беларуси хранят литературные раритеты?

25.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День славянской письменности: как в Беларуси хранят литературные раритеты?
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси отмечают День славянской письменности и культуры. В Минске прошли церковные торжества: Божественная литургия, Крестный ход и молебен. Кириллический алфавит развивается в стране с IX века. Памятники истории сохранились в республике в рукописном формате, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Исследователь из России Жанна Левшина готовит к изданию богослужебные тексты о православных святых. В Беларусь приехала за рукописями. За две недели изучила несколько сотен книг в библиотеках, музеях и архивах.

«Есть некоторые редкие службы святым, которые находятся в рукописях, хранящихся в Беларуси. Мы их тоже обнаружили и будем дальше изучать. Что-то переписывается, что-то можно у вас приобрести в скопированном виде», – рассказала сотрудник отдела рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) Жанна Левшина.

Редкие книги в библиотеке размещают в специальных футлярах из бескислотного картона. Хранилище как лаборатория. Соблюдают точные показатели по температуре и влажности.

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На книги славянской письменности в Беларуси – спрос. Интересуются историки, лингвисты и теологи. Среди литературных раритетов «Триодь Постная» XV века. Самая древняя славянская рукопись в Национальной библиотеке. В ней богослужебные тексты, которые читают перед Пасхой.

«В 1925 году, когда библиотеке были выделены деньги для празднования юбилея белорусского книгопечатания, мы купили в еще тогда Ленинграде у коллекционера или не у коллекционера, мы этого долго не знали, – у Комарницкого», – рассказала главный библиограф Национальной библиотеки Беларуси Галина Киреева.

А вот «Аристотелевы врата» или «Тайная тайных» – это уже светская книга. Состоит из двух частей: первая о мифологии, вторая – гадательно-предсказательная с таблицами о знаках зодиака.

«Светского содержания рукописей этого периода крайне мало сохранилось, тем более именно на белорусском языке, на старобелорусском. Переплет традиционный для такого рода книг: деревянные доски, покрытые кожей», – рассказала Галина Киреева.

Сотрудники библиотеки говорят: на территории бывшего Советского Союза сохранились 33 славянские книги, из них одна точно белорусская – Туровское Евангелие.

Развивать письменность в Беларуси помогали печатники. Первый и самый известный – Франциск Скорина. Его работу продолжили ученики. И уже в XIX веке появляется современный белорусский литературный язык. Классики в первых произведениях описывали характер, традиции и историю страны.



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Теги: Минск
 
 
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