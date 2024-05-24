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Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Минске. Промышленность, высокие технологии и безопасность
24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Между Беларусью и Россией нет нерешенных вопросов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, подводя итоги встречи с Владимиром Путиным. За переговорами лидеров весь день наблюдала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Визит – официальный. Со всеми торжественными атрибутами. Российского лидера встретила рота почетного караула, а затем – уже не по протоколу, а по доброй традиции – дружеское рукопожатие.
Встреча президентов началась с диалога один на один. Александр Лукашенко сразу разделил повестку на два блока –
Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул, что нерешенных вопросов в белорусско-российских отношениях нет. Есть нюансы, которые предстоит дошлифовать.
Результаты – это рекордный товарооборот почти в 50 миллиардов долларов, и полмиллиарда – российских инвестиций для развития белорусского производства, сотни проектов по импортозамещению.
Поддерживать друг друга страны будут по всем направлениям, заверили лидеры. Самые перспективные наметили во время общения в широком составе. Причем, общие проекты уже вышли за пределы атмосферы. Благодаря поддержке российской стороны на орбиту отправился белорусский космонавт. Говорили и о «земном» сотрудничестве. Пристального внимания, по словам Лукашенко, требует промышленность.
Сотрудничество между регионами – один из приоритетов для Беларуси и России. На них приходится большая часть взаимного товарооборота. Еще одна сфера, которую договорились развивать, – высокие технологии.
Если экономика – уже не повод для волнения, то вопрос безопасности становится все острее. И здесь подходы белорусской и российской стороны полностью совпадают, заявил Александр Лукашенко. Российского коллегу президент Беларуси поблагодарил за теплый, братский разговор. Эту встречу назвал плодотворной и конструктивной. Взаимопонимание нашли по всем темам.
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Президент России эту встречу назвал плодотворной и конструктивной. Взаимопонимание нашли по всем темам.
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