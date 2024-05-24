Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Минске. Промышленность, высокие технологии и безопасность

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Между Беларусью и Россией нет нерешенных вопросов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, подводя итоги встречи с Владимиром Путиным. За переговорами лидеров весь день наблюдала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Визит – официальный. Со всеми торжественными атрибутами. Российского лидера встретила рота почетного караула, а затем – уже не по протоколу, а по доброй традиции – дружеское рукопожатие.

Встреча президентов началась с диалога один на один. Александр Лукашенко сразу разделил повестку на два блока – экономика и безопасность Союзного государства.

«Нам стоит послушать присутствующих руководителей групп. Они нам доложат о проблемах, если они есть. Думаю, что мы в состоянии принять определенные решения. То, о чем говорят в последнее время люди, говорят хорошо: что мы союзники, близкие, родные государства, чтобы в этом контексте мы могли принимать решения», – отметил Александр Лукашенко.

Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул, что нерешенных вопросов в белорусско-российских отношениях нет. Есть нюансы, которые предстоит дошлифовать.

«Конечно, мы в постоянном контакте. Именно в постоянном. И у нас есть возможность сейчас оценить, что было сделано, что сейчас происходит. Наметить конкретные шаги по нашему движению вперед, развитию наших государств. В целом работа у нас идет на хорошем уровне, если говорить про экономику. И результаты говорят сами за себя», – подчеркнул Владимир Путин.

Результаты – это рекордный товарооборот почти в 50 миллиардов долларов, и полмиллиарда – российских инвестиций для развития белорусского производства, сотни проектов по импортозамещению.

Поддерживать друг друга страны будут по всем направлениям, заверили лидеры. Самые перспективные наметили во время общения в широком составе. Причем, общие проекты уже вышли за пределы атмосферы. Благодаря поддержке российской стороны на орбиту отправился белорусский космонавт. Говорили и о «земном» сотрудничестве. Пристального внимания, по словам Лукашенко, требует промышленность.

«Прежде всего необходимо оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства. От этого выиграют обе стороны. Многие наши конвейеры работают на компонентах друг друга. На законодательном уровне не должно быть никаких защитных мер от своих партнеров. Защищаться нужно от тех, кто ввел против нас санкции», – заявил президент Беларуси.

Сотрудничество между регионами – один из приоритетов для Беларуси и России. На них приходится большая часть взаимного товарооборота. Еще одна сфера, которую договорились развивать, – высокие технологии.

«У нас накоплен неплохой потенциал в этой сфере. Самое главное для всех – это искать приоритетные направления в области этих высоких технологий. И помогать друг другу развивать эти компетенции. Тем более что в связи с так называемыми санкциями, а их в отношении России введено 16 тысяч разных, но они и создают для нас определенные возможности для развития. И, конечно, создавать их можно было бы наиболее эффективным образом, объединяя наши усилия. Вместе», – сообщил президент России.

Если экономика – уже не повод для волнения, то вопрос безопасности становится все острее. И здесь подходы белорусской и российской стороны полностью совпадают, заявил Александр Лукашенко. Российского коллегу президент Беларуси поблагодарил за теплый, братский разговор. Эту встречу назвал плодотворной и конструктивной. Взаимопонимание нашли по всем темам.