ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские спасатели отправили гумпомощь в пострадавшие от паводка регионы России

27.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские спасатели отправили гумпомощь в пострадавшие от паводка регионы России
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусские спасатели отправили гуманитарный груз пострадавшим от паводка жителям России. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики, передает «МИР 24».

Лекарства, постельные принадлежности, одежда, консервы: в посылке более тысячи товаров первой необходимости. Груз весом в 56 тонн отправили в Оренбургскую и Курганскую области. Такое поручение дал президент Александр Лукашенко. Беларусь регулярно отправляет гуманитарные посылки странам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что число подтопленных жилых домов в Курганской области снизилось до 82, дачных домов – до 812. По состоянию на 27 мая подтопленными также оставались четыре низководных моста и три участка автомобильных дорог.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Груз весом в 56 тонн отправили в Оренбургскую и Курганскую области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: снег выпал в горах Казахстана, летний зной окутал Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2024
Mir24.TV Belarus
27.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика