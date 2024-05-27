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Белорусские спасатели отправили гумпомощь в пострадавшие от паводка регионы России
27.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские спасатели отправили гуманитарный груз пострадавшим от паводка жителям России. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики, передает «МИР 24».
Лекарства, постельные принадлежности, одежда, консервы: в посылке более тысячи товаров первой необходимости. Груз весом в 56 тонн отправили в Оренбургскую и Курганскую области. Такое поручение дал президент Александр Лукашенко. Беларусь регулярно отправляет гуманитарные посылки странам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось, что
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Груз весом в 56 тонн отправили в Оренбургскую и Курганскую области.
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