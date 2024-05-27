Белорусские спасатели отправили гумпомощь в пострадавшие от паводка регионы России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские спасатели отправили гуманитарный груз пострадавшим от паводка жителям России. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики, передает «МИР 24».

Лекарства, постельные принадлежности, одежда, консервы: в посылке более тысячи товаров первой необходимости. Груз весом в 56 тонн отправили в Оренбургскую и Курганскую области. Такое поручение дал президент Александр Лукашенко. Беларусь регулярно отправляет гуманитарные посылки странам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.