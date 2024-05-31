Источник материала: ProBusiness



Елена Реутская. Фото предоставлены героиней статьи.

Елена Реутская могла бы и дальше работать в найме, заниматься налогами или бухгалтерией. Но несколько лет назад открытие собственного бизнеса стало буквально вопросом выживания — для нее и для детей. Елена прошла через депрессию, бессонные ночи, пособие по безработице и общественные работы по сдаче макулатуры. «Про бизнес» узнал, как ей удалось показать себе и окружающим, чего она реально стоит.

«И вот здесь начинается крах моей жизни — мы узнали, что у мужа рак»

— Я никогда не мечтала быть предпринимателем. После окончания Минского финансово-экономического колледжа устроилась в налоговую инспекцию, в отдел учета организаций, попутно поступила на заочное в БГЭУ на экономиста.

В целом в инспекции мне нравилось, я себя чувствовала такой серьезной и важной. Но при этом нужно было показывать компетентность — я контактировала непосредственно с главными бухгалтерами с 20-тилетним стажем. Однажды я случайно услышала разговор моих плательщиков в коридоре о себе: «Девочка молоденькая, но умная и грамотная!». Так приятно было — похвалили! Через 2 года я перевелась в отдел контроля организаций, стала участвовать в проведении выездных проверок.





Флер романтики стал постепенно спадать. Коллектив был дружный, но зарплата не закрывала мои потребности, а работа, которую я выполняла, не приносила радости и удовлетворения. Я уже думала про увольнение, не останавливала даже компенсация расходов на мои учебные отпуска за 4 года. В это время я вышла замуж, через полгода с радостью узнала, что беременна, и попрощалась с государственной службой через декрет. Из первого декрета я плавно перешла во второй, между ними поработала месяц. Выходить обратно я не стала, хоть руководство и пыталось меня остановить — на тот момент я уже была опытный сотрудник, главный налоговый инспектор.

Жизнь была полной чашей: любящий муж, солнце-сыночек и лапочка дочка, мы строили свой дом. И вот здесь начинается крах моей жизни — мы узнали, что у мужа рак, 4 стадия, и ему осталось несколько месяцев или несколько дней. Я до сих пор помню момент, когда я услышала эту новость: светит солнце, мой 4-летний сын играет в песочнице, дочка спит рядом в коляске, а я от ужаса не могу ни закричать, ни заплакать. Мы боролись несколько лет, периоды улучшений сменялись более длительными периодами боли и страха.

Даже спустя годы не просто вспоминать об этом, я вообще не понимаю, как мне удалось это пройти. Конечно, без родителей, родных и друзей мы бы не справились, и я каждому благодарная за помощь. Кроме эмоциональной составляющей этой ситуации, была еще и финансовая. Весь наш семейный доход составляли пособия по уходу за детьми + пособие мужа по инвалидности — около $ 300 на четверых. Весной 2018 года моего мужа не стало. Мне было 32, сыну 7, дочке почти 4. И не было понимания, как жить дальше…





«Через 3 месяца я поняла, что силы на новом месте работы неравны и бухучет меня побеждает»

Летом мне позвонила моя бывшая коллега и предложила: «Лена, моим друзьям нужен бухгалтер, не хочешь попробовать?». Конечно, хочу! Так в августе 2018 году я стала работать в компании-импортере товаров для сельского хозяйства. Ребята знали мою семейную историю, относились ко мне с пониманием и заботой. График у меня был с 10 до 17, чтобы я могла успеть и в детский сад, и в школу, а вечером приготовить ужин.

Все было неплохо, но не покидало ощущение, что я не профессионал в своем деле — я все время была одна в своей бухгалтерии, и хоть общалась с опытными коллегами, пользовалась справочными системами, но хотелось стать экспертнее. Поэтому я решилась окунуться в бухучет с головой и через 2 года ушла работать в аутсортинговую компанию.

Через 3 месяца я поняла, что силы на новом месте работы неравны и бухучет меня побеждает. Я конечно могла остаться, но к концу года точно потребовалась бы реабилитация. Пока я разбиралась с одним вопросом, в CRM прилетало еще 10 задач. Я не справлялась, чувствовала себя неудачницей, некомпетентной, теряла веру в себя.

Но самое печальное — я стала получать около 600 BYN в месяц (около $ 246 на тот период). У нас была сдельно-премиальная система оплаты труда, как на заводе. Если я не справлялась со своими задачами, за меня это делали другие, и они же получали за это оплату. Это сейчас я понимаю, что в компании не была выстроена система адаптации новых сотрудников, но в тот момент я всю отвественность брала на себя.





Кстати, переход на новую работу совпал с переездом в мой дом в Колодищах. Однажды мы с детьми возвращались из Минска домой, а я в темноте даже по навигатору не могла найти дом — представляете степень моего эмоционального истощения?

Я приняла решение, через несколько дней поговорила с руководителем о том, что похоже я переоценила свои силы и не справляюсь. После еще одного месяца мы расстались.

«Меня или никуда не приглашали, или предлагали позицию стажера за $ 200»

И тут начался новый виток моих терзаний и подобие экзистенциального кризиса. Мне недавно исполнилось 35, раньше я представляла себя в этом возрасте на пике карьеры. Сейчас же я чувствовала себя ничтожеством — без работы, без мужа, с двумя детьми, максимально «не в ресурсе». Одно хорошо — к этому моменту я как раз получила свидетельство на свое недвижимое имущество в БРТИ, и хотя бы такой важный вопрос, как собственное жилье, был закрыт.

Я стала заново высылать свои резюме на смежные профессии (помощник руководителя, HR-менеджер, помощник маркетолога). Бухучет я уже не хотела ни за какие деньги ни под каким соусом! Но меня или никуда не приглашали, или предлагали позицию стажера за $ 200. Если бы мне было 18, то я бы согласилась, но у меня уже было намного больше социальных ролей и задач, которые нужно решать.





Наступал Новый год. Я читала письма детей Деду Морозу и просто рыдала, понимая, что у меня нет денег ни на Барби, ни на playstation… Да у меня даже на Киндер тогда не было! Понятно, что с голоду мы не умирали: у меня были родители и мешок картошки в сарае, но время было очень сложное.

Я вспомнила, что один мой знакомый — сосед по офису с прежнего места работы — получил субсидию на открытие собственного бизнеса. Для этого требовалось официально быть безработным и хотеть открыть свой проект. Я подумала: «Так это про меня! Я супер безработная — вон, трудовая дома лежит! И по поводу проекта тоже есть мысли…».

Когда я переезжала в свой дом (до этого жили с детьми в квартире тети), я решила заказать ей клининг — подумала, что сама не успею сделать это качественно, пусть за меня сделают красиво. По сути, у меня был запрос на «уборку после выселения прежних жильцов» — чтобы не оставалось ни крошек, ни соринки. Я сильно разочаровалась тогда в услуге, и подумала, что я бы сделала лучше. Думаю, это был первый звоночек.

Второй случился, когда я ездила по своим Колодищам, смотрела по сторонам и думала: «Такие большие красивые коттеджи, кто же их обслуживает? Неужели сами хозяйки с утра до ночи эти дома намывают? Наверное же им кто-то помогает?».

Третий — на дне рождения у подруги. Там была ее знакомая, она рассказала, что 7 лет занимается уборками квартир и зарабатывает по $ 800 в месяц. «Любопытно, услуга пользуется спросом!», — подумала я.

«Мороз, а я стою в очереди с алкашами — сдаю макулатуру»

Так у меня появилась мысль: «А что, если открыть свой клининг? У меня есть машина и место, где можно хранить инвентарь, кое-как убирать я умею. А если бы я получила субсидию, то купила бы стартовый набор для клининга — пылесосы, швабры, салфетки и так далее». Начинать было очень страшно. Я даже специально подружкам рассказала об этой идее, чтобы уж точно не «слиться».





В феврале 2021 года я стала на учет как безработная в Центре занятости. Для этого пришлось пройти через определенное унижение — нужно было взять справки с двух предыдущих мест работы. В моей бывшей бухгалтерской компании, куда я пришла со справкой из Центра занятости, на меня посмотрели, как мне показалось, взглядом: «Вот докатилась, совсем никуда не берут!». Я улыбалась и молчала, но внутри все колотилось.

Процесс получения субсидии занял 4 месяца. В месяц платили пособие по безработице около 90 руб на меня и детей, официально никуда устраиваться в это время было нельзя, иначе я теряю право на субсидию. Мне давали направления на работу по специальности, нужно было везде получить отказ, хотя это оказалось тем еще квестом, ведь я была «идеальным кандидатом» с опытом. Еще нужно было эти 4 месяца ходить на общественные работы — сдавать по 10−20 килограмм макулатуры. Помню: мороз, а я стою в очереди с алкашами — сдаю макулатуру. Спасибо моим родителям за веру в меня! Они кормили нас и молча смотрели, чем закончатся мои приключения.





Попутно я собирала информацию про клининг. Для начала попросила ту самую знакомую взять меня на уборку в какой-нибудь дом — посмотреть, как это вообще происходит. После я поняла: тут столько информации! Пока я набью свои шишки, могу потерять и клиентов, и репутацию.

Стала искать, кто проводит обучение клинингу. Нашла Ольгу Кравченко из Краснодара, она работает в клининге 20 лет и в какой-то момент решила обучать этому других. Обучение длилось месяца полтора и стоило около $ 500 — на тот момент для меня это была просто космическая сумма. Помню, сын говорил тогда: «Мама, что ты сделала с нашей жизнью? У тебя постоянно нет денег, чем ты занимаешься?». У нас и в самом деле оставалось только на хлеб и молоко, но я горела новой идеей.





Расписание у меня тогда было такое: утром я ходила на очные курсы по написанию бизнес-плана от Центра занятости, вечером у меня были зумы по клинингу, а ночью я писала бизнес-план по развитию своего бизнеса. А еще же надо было готовить детям, делать с ними уроки! Спала я в тот период по 3−4 часа в день.

Через 4 месяца (аллилуйя!) мне дали дотацию на открытие своего дела — 15 бюджетов прожиточного минимума (в городе давали 10 бюджетов). На то время это было чуть больше 4000 BYN, около $ 1640.

«Первое время было совсем мало заказов»

На деньги, полученные от субсидии, я купила 3 пылесоса, набор для мойки пола, инвентарь для мойки стекол и запас профессиональной химии на год работы. Потом завела Instagram , открыла ИП и приготовилась ездить на уборки.

Нейминг «на мове» «Хуткi клiнер» появился по двум причинам. Во-первых, мне хотелось отстроиться от конкурентов — у многих в названиях англицизмы и слово «clean». Во-вторых, я училась в белорусскоязычной школе и знаю родной язык в совершенстве. Кстати, вижу, что уже начинают появляться коллеги тоже с белорусским неймингом.

Первое время было совсем мало заказов — что-то прилетало в Instagram, что-то от знакомых. Одна из первых уборок была просто эпичной. Моя лучшая подруга, с которой мы знакомы с 7 класса, уезжала на 2 дня в санаторий и оставила мне ключи от своей квартиры со словами: «Сделаю себе такой подарок — приеду, а у меня все чисто!».





Для этой уборки я нашла себе помощницу на Куфаре, она сказала, что убирает 5 лет и все про это знает. Я решила, что ее как эксперта поставлю на сложную зону — кухню. Девушка посмотрела на мою химию и сказала, что этим не отмыть, принесла свою канистру. В 5 часов она ушла — сказала, что ей надо в детский сад за дочкой. Я видела, что еще мы не закончили, и мыла до 10 вечера: буквально выползла оттуда со сломанным маникюром. Конечно, я пыталась себя как-то приободрить, мол, это же первый опыт! Но ощущение было как-будто по мне проехал танк: «Вот это супер бизнес, прямо моя мечта!».

По приезду подруги оказалось, что мы поцарапали ей бытовую технику, сожгли духовку и микроволновку, и в целом впечатление от нашей уборки было не самое лучшее. Сейчас уже понимаю, что по неопытности я не смогла правильно оценить масштаб работы. На такую уборку надо было брать 3−4 человека, потому что мы мыли всю двухкомнатную квартиру, окна, шторы, бытовую технику снаружи и внутри. Спасибо подруге за понимание, ведь дружба могла закончится в тот же вечер. И мной совет новичкам: никогда не делайте клининг у подруг, далеко не все такие понимающие.

«Сейчас у меня сформирована команда клинеров, и в последний год я сама практически не участвую в уборках»

Мой рабочий день выглядел так: утром я еду на заказы, снимаю сториз, вместе со всеми мою, во время уборки отвечаю на звонки и сообщения от клиентов, сама покупаю расходные материалы, вечером сдаю уборки. Это все казалось бесконечным процессом. Скоро я нашла себе надежную помощницу, через полгода их было две. Сейчас у меня сформирована команда клинеров, и в последний год я сама практически не участвую в уборках.





Наша целевая аудитория — в основном женщины 30−45 лет (бизнесвумен или мамы с детьми). У них хороший доход и в выходной день они могут позволить себе пойти с подругой в кафе, а не убирать квартиру. Иногда мужчины заказывают уборку как подарок для жены.

Сейчас у нас график расписан на 2−3 недели вперед, появилось ощущение стабильности, большинство наших объектов находятся в новых жилых комплексах (Новая Боровая, Маяк Минска, Минск Мир, ЖК Лебяжий, ЖК Левада, Олимпик парк), где-то в центре, то есть наш сегмент — средний и премиальный класс. Есть на регулярном обслуживании коттеджи в Минском районе.

Корпоративных клиентов пока немного, около 10%, но для нас это интересный сегмент. Рентабельность здесь ниже, чем в частном секторе, но зато есть плановые регулярные поступления на расчетный счет.

В работе используем профессиональные немецкие моющие средства. Одна из клиенток сказала: «Я обожаю, когда вхожу в дом после вашей уборки и буквально ощущаю запах чистоты! Жду с нетерпением этот день каждый месяц!».





«Женщины стали считать, сколько они могут заработать или инвестировать в себя, пока занимаются уборкой»

Клининг — растущая ниша. Этому есть несколько объяснений. Первое — относительно легкий вход: достаточно купить базовое обучение по клинингу, стартовый набор инвентаря и можно приступать. Моя коллега успешно работает в Минске уже пятый год, даже не имея собственного транспорта, пользуются услугами Яндекс-доставки.

Второе — женщины с каждым годом становятся все более активными, начинают свои стартапы, открывают бизнесы, да и просто больше времени уделяют своему ментальному и физическому здоровью. И каждая из них считает, сколько она в этот час может заработать или инвестировать в себя, пока занимается уборкой. Выбор, чаще всего, падает на сторону клининга или услуг домработниц.

Я активно веду Instagram, открыто делюсь своим опытом, победами и факапами, рассказываю про клининг. Уже сформировалась лояльная аудитория, со временем ко мне стали обращаться девушки с запросами рассказать, как и что устроено в этом бизнесе. Я уже провела около 10 консультаций по открытию клинингового бизнеса с нуля. Особенно это востребовано у женщин из небольших населенных пунктов, где непросто найти работу, а занятия клинингом позволяют им обеспечить себе и своим детям достойный уровень жизни.





Мы уже достаточно подросли, нужно выбираться из моего дома в Колодищах, потому что «офис» все еще там. Я вижу, что уже сама не справляюсь с рутиной, от этого страдает качество сервиса. Как-то мы не вышли на уборку в загородный дом, так как я просто не записала заказ из мессенджера в CRM, уборку удалось перенести на другой день. Такое случилось со мной впервые, но это звоночек к переменам.

Мне нужен в помощь надежный человек, в идеале — операционный директор.

Еще хочу доделать сайт, найти маркетинговое агентство для комплексного продвижения наших услуг, снять видео-уроки по нашим уборкам и докрутить мой продукт «Клининг с нуля».

Мне нравится мое предпринимательство — благодаря ему я развиваюсь как личность, знакомлюсь с новыми людьми. Я могла все еще сидеть в своем кабинетике с планом счетов и чувствовать себя не на своем месте. Возможности таятся везде, мои результаты полностью зависят от моих действий, и я не знаю, к каким вершинам они меня приведут.

Я себе уже доказала, что «эта девочка может все». Теперь хочется пожелать себе достигать целей и желаний в легкости и балансе с самой собой.