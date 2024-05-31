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«Нас принимают шейхи ОАЭ и российские губернаторы»: как создать в Минске отраслеобразующий продукт международного уровня
31.05.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В мире существует не так много компаний, успешно работающих над таким сложным продуктом, как новая транспортная система. В их числе — инжиниринговая компания
Наземный транспорт уходит в прошлое
— Всем нравится ездить на работу без пробок, но в мегаполисах это становится все проблематичнее, — рассказала Надежда Косарева. — По утрам на въезде в город в заторах стоят сотни машин. Моторы работают на холостых оборотах, выхлопы, негативные эмоции водителей, потерянное время. А ведь можно иначе — быстро и комфортно, без негативного влияния на окружающую среду. И это иначе — часть миссии нашей компании. Мы строим не просто транспорт, мы создаем новую философию пассажирских перевозок. Предлагаем людям подняться на новый уровень — комфортно передвигаться над дорогой.
Наша разработка — транспортно-инфраструктурный комплекс uST — состоит из эстакадной трассы, которая проходит на высоте около 10 м над землей, станций и рельсовых беспилотных электромобилей на стальных колесах.
Вкупе все это дает массу преимуществ. Нам не нужна привычная и дорогая дорожная инфраструктура, пассажиры защищены от ДТП — они едут над дорогой, за счёт автоматизации исключен человеческий фактор, трасса комплекса прокладывается по любому рельефу, и это только малая часть возможностей технологии uST, которую мы разработали в Беларуси.
Гранты от ООН как предыстория
— Все началось с идеи генерального конструктора Анатолия Юницкого, настолько смелой и прорывной, что в неё не каждый мог поверить, — отметила Надежда Косарева.
— Но инженеры — это люди, которые убеждают не словами, а точными расчётами, показывающими, что технологии компании реализуемы. Лучшее подтверждение этому — полученные автором технологии два гранта от ООН.
На эти средства провели международную экспертизу, по результатам которой струнные технологии получили рекомендации для практического применения на международном рынке транспортных услуг.
В технологию поверили и инвестировали простые люди, появилась возможность для дальнейшего развития, но и сложностей было немало.
В 2014 году в Беларуси была зарегистрирована головная инжиниринговая компания ЗАО «Струнные технологии» — началось строительство ЭкоТехноПарка в Марьиной Горке под Минском. Позже у компании появилось свое производство, оснащенное самым современным оборудованием: станки с программным управлением, испытательные стенды, лаборатории.
Вложения в науку — это как марафон, где окупаемость — дальняя дистанция. Нашу технологическую безопасность обеспечивает ряд собственных разработок, для тестирования и производства которых мы уже сейчас располагаем двумя крупными исследовательскими центрами: в Марьиной Горке и в Шардже (ОАЭ) общей площадью около 60 гектаров. За счет проектирования транспортных систем мы вышли на самоокупаемость, не утратили потенциал в тяжелейшие времена пандемии.
Сегодня мы самостоятельно производим ряд узлов и агрегатов для нашего беспилотного транспорта, в том числе таких важных, как двигатели и инверторы. Это большое достижение, требующее многочисленных научных исследований и сильной конструкторской команды. На Востоке, где мы работаем с местными подрядчиками, белорусские инженеры — это уже настоящий бренд. Синоним компетентности и надежности.
Шейх в общественном транспорте
— Сильная научная база, которая стоит за нашей спиной, помогает формировать авторитет ЗАО «Струнные технологии» в государственных учреждениях всего мира — подчеркнула Надежда Косарева.
— За несколько лет наша компания выросла из масштабов одной страны. Сегодня технологию uST рассматривают к внедрению в ОАЭ, России, Индии, Индонезии, США и других странах. Но поскольку любой инфраструктурный проект — это десятки миллионов долларов, то и решения принимаются не сразу, взвешенно и последовательно. Проект должен пройти несколько стадий переговоров, специальные экспертизы, получить одобрение государственных институтов. Это небыстрый процесс.
В постройке комплексов uST заинтересованы во многих странах мира. Сейчас мы ведем активные переговоры с российскими регионами, лично встречались с губернаторами Ленинградской и Архангельской областей. Мы подготовили и передали необходимый пакет документов, в том числе и финансово-экономические расчеты.
В ОАЭ мы презентовали технологию правителю Дубая шейху Мохаммеду ибн Рашиду аль-Мактуму и правителю Шарджи — шейху Султану бин Мухаммаду аль-Касими.
Например, в апреле прошлого года наш R&D-центр в ОАЭ посетила президент Американского университета Шарджа шейха Бодур бин Султан аль-Касими, которая отвечает в регионе за инновации. Наша технология получила высокую оценку — поездка на тропическом юникаре произвела впечатление на высокопоставленную гостью.
Нам есть что показать и в Минске, и в Шардже. Наш транспорт способен произвести впечатление даже на шейха. Плавность хода юнимобилей — как автомобилей бизнес-класса, комфортный салон, мультимедиа, кондиционер и потрясающий вид. Мы можем адаптировать наши беспилотники под любые запросы.
Революция в транспорте не происходит по щелчку пальцев
— То, что мы делаем сегодня, не имеет аналогов, новый вид транспорта, новая философия перевозок, новое видение будущего, — подытожила генеральный директор ЗАО «Струнные технологии». — В Марьиной Горке в экопарке «Акварель» построен первый коммерческий транспортно-инфраструктурный комплекс «Юнилайт». Это важный и значимый шаг для нашей компании во внедрении технологии uST.
Наиболее перспективные переговоры компания сейчас ведет с Индией, и у нас есть успехи — подписаны два соглашения, в рамках которых разрабатываются проекты по внедрению транспортно-инфраструктурных комплексов uST в регионе.
Активно продвигает технологию uST наше представительство в Индонезии. Мы видим растущий спрос, поскольку он полностью соответствует потребностям этой страны, находящейся в поиске передовых технологий для решения транспортных проблем.
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«Нас принимают шейхи ОАЭ и российские губернаторы»: как создать в Минске отраслеобразующий продукт международного уровня
В мире существует не так много компаний, успешно работающих над таким сложным продуктом, как новая транспортная система. В их числе - инжиниринговая компания Unitsky...
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