«Нас принимают шейхи ОАЭ и российские губернаторы»: как создать в Минске отраслеобразующий продукт международного уровня

Источник материала: ProBusiness



Генеральный директор Unitsky String Technologies Inc. Надежда Косарева

В мире существует не так много компаний, успешно работающих над таким сложным продуктом, как новая транспортная система. В их числе — инжиниринговая компания Unitsky String Technologies Inc . (ЗАО «Струнные технологии»). Всего за десять лет ей удалось создать бренд с мировым именем, двумя исследовательскими центрами и собственным производством. Генеральный директор ЗАО «Струнные технологии» Надежда Косарева рассказала об особенностях ведения бизнеса в сфере высоких технологий и перспективах белорусской инженерной школы.

Наземный транспорт уходит в прошлое

— Всем нравится ездить на работу без пробок, но в мегаполисах это становится все проблематичнее, — рассказала Надежда Косарева. — По утрам на въезде в город в заторах стоят сотни машин. Моторы работают на холостых оборотах, выхлопы, негативные эмоции водителей, потерянное время. А ведь можно иначе — быстро и комфортно, без негативного влияния на окружающую среду. И это иначе — часть миссии нашей компании. Мы строим не просто транспорт, мы создаем новую философию пассажирских перевозок. Предлагаем людям подняться на новый уровень — комфортно передвигаться над дорогой.

Наша разработка — транспортно-инфраструктурный комплекс uST — состоит из эстакадной трассы, которая проходит на высоте около 10 м над землей, станций и рельсовых беспилотных электромобилей на стальных колесах.



Флагман компании UST Inc. юнибус «Карат» на станции

Вкупе все это дает массу преимуществ. Нам не нужна привычная и дорогая дорожная инфраструктура, пассажиры защищены от ДТП — они едут над дорогой, за счёт автоматизации исключен человеческий фактор, трасса комплекса прокладывается по любому рельефу, и это только малая часть возможностей технологии uST, которую мы разработали в Беларуси.

Гранты от ООН как предыстория

— Все началось с идеи генерального конструктора Анатолия Юницкого, настолько смелой и прорывной, что в неё не каждый мог поверить, — отметила Надежда Косарева.

— Но инженеры — это люди, которые убеждают не словами, а точными расчётами, показывающими, что технологии компании реализуемы. Лучшее подтверждение этому — полученные автором технологии два гранта от ООН.

На эти средства провели международную экспертизу, по результатам которой струнные технологии получили рекомендации для практического применения на международном рынке транспортных услуг.



Флагман компании UST Inc. 25-местный юнибус «Карат» U4-212

В технологию поверили и инвестировали простые люди, появилась возможность для дальнейшего развития, но и сложностей было немало.

В 2014 году в Беларуси была зарегистрирована головная инжиниринговая компания ЗАО «Струнные технологии» — началось строительство ЭкоТехноПарка в Марьиной Горке под Минском. Позже у компании появилось свое производство, оснащенное самым современным оборудованием: станки с программным управлением, испытательные стенды, лаборатории.



Юникар U4-430 в ЭкоТехноПарке в Марьиной Горке

Вложения в науку — это как марафон, где окупаемость — дальняя дистанция. Нашу технологическую безопасность обеспечивает ряд собственных разработок, для тестирования и производства которых мы уже сейчас располагаем двумя крупными исследовательскими центрами: в Марьиной Горке и в Шардже (ОАЭ) общей площадью около 60 гектаров. За счет проектирования транспортных систем мы вышли на самоокупаемость, не утратили потенциал в тяжелейшие времена пандемии.



Рельсовые электромобили (юнимобили) в ЭкоТехноПарке, г. Марьина Горка

Сегодня мы самостоятельно производим ряд узлов и агрегатов для нашего беспилотного транспорта, в том числе таких важных, как двигатели и инверторы. Это большое достижение, требующее многочисленных научных исследований и сильной конструкторской команды. На Востоке, где мы работаем с местными подрядчиками, белорусские инженеры — это уже настоящий бренд. Синоним компетентности и надежности.

Шейх в общественном транспорте

— Сильная научная база, которая стоит за нашей спиной, помогает формировать авторитет ЗАО «Струнные технологии» в государственных учреждениях всего мира — подчеркнула Надежда Косарева.

— За несколько лет наша компания выросла из масштабов одной страны. Сегодня технологию uST рассматривают к внедрению в ОАЭ, России, Индии, Индонезии, США и других странах. Но поскольку любой инфраструктурный проект — это десятки миллионов долларов, то и решения принимаются не сразу, взвешенно и последовательно. Проект должен пройти несколько стадий переговоров, специальные экспертизы, получить одобрение государственных институтов. Это небыстрый процесс.



Министр дорожного транспорта и автомобильных дорог Индии Шри Нитин Гадкари осматривает юнимобиль

В постройке комплексов uST заинтересованы во многих странах мира. Сейчас мы ведем активные переговоры с российскими регионами, лично встречались с губернаторами Ленинградской и Архангельской областей. Мы подготовили и передали необходимый пакет документов, в том числе и финансово-экономические расчеты.



Генеральный директор Unitsky String Technologies Inc. Надежда Косарева на переговорах с губернатором Архангельской области

Обмен ценными подарками с делегацией Сибирского государственного индустриального университета.

Генеральный директор Unitsky String Technologies Inc. Надежда Косарева на переговорах с властями Архангельской области

В ОАЭ мы презентовали технологию правителю Дубая шейху Мохаммеду ибн Рашиду аль-Мактуму и правителю Шарджи — шейху Султану бин Мухаммаду аль-Касими.





Презентация строительства Центра испытаний и сертификации uSky в Шардже правителю эмирата шейху Султану бин Мухаммаду аль-Касими

Шейх Султан бин Мухаммад аль-Касими и Анатолий Юницкий внутри юнимобиля

Президент Американского университета Шарджи шейха Бодур бинт Султан аль-Касими, Анатолий Юницкий, Надежда Косарева и другие сотрудники компании в центе uSk

Президент Американского университета Шарджи шейха Бодур бинт Султан аль-Касими, Анатолий Юницкий и генеральный директор Научно-исследовательского технологического инновационного парка Шарджи Хусейн аль-Махмуди внутри юнимобиля

Правитель Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум в одном из юнимобилей компании

Например, в апреле прошлого года наш R&D-центр в ОАЭ посетила президент Американского университета Шарджа шейха Бодур бин Султан аль-Касими, которая отвечает в регионе за инновации. Наша технология получила высокую оценку — поездка на тропическом юникаре произвела впечатление на высокопоставленную гостью.

Также в Шарджу приезжали министр дорожного транспорта и автомобильных дорог Индии Шри Нитин Гадкари и другие высокопоставленные гости.



Правитель Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум знакомится с технологией uST

Нам есть что показать и в Минске, и в Шардже. Наш транспорт способен произвести впечатление даже на шейха. Плавность хода юнимобилей — как автомобилей бизнес-класса, комфортный салон, мультимедиа, кондиционер и потрясающий вид. Мы можем адаптировать наши беспилотники под любые запросы.

Революция в транспорте не происходит по щелчку пальцев

— То, что мы делаем сегодня, не имеет аналогов, новый вид транспорта, новая философия перевозок, новое видение будущего, — подытожила генеральный директор ЗАО «Струнные технологии». — В Марьиной Горке в экопарке «Акварель» построен первый коммерческий транспортно-инфраструктурный комплекс «Юнилайт». Это важный и значимый шаг для нашей компании во внедрении технологии uST.

Наиболее перспективные переговоры компания сейчас ведет с Индией, и у нас есть успехи — подписаны два соглашения, в рамках которых разрабатываются проекты по внедрению транспортно-инфраструктурных комплексов uST в регионе.

Активно продвигает технологию uST наше представительство в Индонезии. Мы видим растущий спрос, поскольку он полностью соответствует потребностям этой страны, находящейся в поиске передовых технологий для решения транспортных проблем.

То, что мы создаем в транспортной отрасли, — это настоящая революция, и она не делается по щелчку пальцев, а требует тщательной подготовки. И когда она случится, мир станет другим — чище, безопаснее, доступнее.