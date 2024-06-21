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«Поезд памяти»: школьники из стран Содружества посетят города-герои России и Беларуси
21.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
145 школьников из семи стран – пассажиры уникального состава, который отправляется от Белорусского вокзала. Впервые к патриотической акции присоединились участники из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Для них это будет лучший урок истории.
Попасть на этот специальный поезд было не просто. Каждый школьник прошел серьезный отбор. Один из главных критериев – отличные оценки и хорошее знание истории Великой Отечественной войны.
Из Москвы «Поезд памяти» прибудет в город-герой Брест, где к группе присоединятся еще 55 школьников из Беларуси. Именно оттуда у двух сотен юных пассажиров и начнется двухнедельная насыщенная историей дорога с экскурсиями и лекциями.
Официально патриотическая акция «Поезд памяти» стартует 22 июня, в день вероломного нападения Германии на Советский Союз. В графике – остановки в 12 городах России и Беларуси, где проходили самые тяжелые бои.
Всего старшеклассники проедут более девяти тысяч километров. Конечной точкой маршрута станет столица Беларуси. 3 июля Минск будет отмечать 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
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Впервые к патриотической акции присоединились участники из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.
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