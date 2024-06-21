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«Поезд памяти»: школьники из стран Содружества посетят города-герои России и Беларуси

21.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Поезд памяти»: школьники из стран Содружества посетят города-герои России и Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Из Москвы стартовал «Поезд памяти». Это традиционная патриотическая акция для старшеклассников из стран Содружества. В этом году ее география расширилась до восьми государств, рассказал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

145 школьников из семи стран – пассажиры уникального состава, который отправляется от Белорусского вокзала. Впервые к патриотической акции присоединились участники из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Для них это будет лучший урок истории.

«Я хочу почтить память моей бабушки, так как она участвовала в войне в качестве медсестры», – рассказала участница проекта «Поезд памяти» из Азербайджана Амина Асминкина.

Попасть на этот специальный поезд было не просто. Каждый школьник прошел серьезный отбор. Один из главных критериев – отличные оценки и хорошее знание истории Великой Отечественной войны.

«Конкурс был, конечно, не из простых – 50 человек на место», – отметил участник проекта Иван Петровцев.

Из Москвы «Поезд памяти» прибудет в город-герой Брест, где к группе присоединятся еще 55 школьников из Беларуси. Именно оттуда у двух сотен юных пассажиров и начнется двухнедельная насыщенная историей дорога с экскурсиями и лекциями.

«Для меня в данном проекте важен его патриотический дух. «Поезд памяти» не только связывает нас патриотически, но и заставляет нас проявлять наши толерантные качества», – объяснил участник проекта из Азербайджана Эльмик Агаев.

Официально патриотическая акция «Поезд памяти» стартует 22 июня, в день вероломного нападения Германии на Советский Союз. В графике – остановки в 12 городах России и Беларуси, где проходили самые тяжелые бои.

«Проект оказался востребованным и интересным. Идет борьба за то, чтобы попасть в участники этого проекта. И мы точно уверены, что эти ребята, которые пройдут маршрутом «Поезда памяти» уже никогда не будут такими, какими они входили в этот поезд сегодня. Они будут другими, они совершенно точно будут лучше» – заявил зампредседателя Совета Федерации России Константин Косачев.

Всего старшеклассники проедут более девяти тысяч километров. Конечной точкой маршрута станет столица Беларуси. 3 июля Минск будет отмечать 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Впервые к патриотической акции присоединились участники из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.
 
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