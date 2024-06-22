Брестская крепость. Виртуальная экскурсия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Видеоэкскурсия посвящена защитникам Брестской крепости, которые первыми приняли удар Великой Отечественной войны, ставшей самой кровопролитной за всю историю человечества.

Ровно в 4 часа 15 минут утра 22 июня 1941 года здесь, в Брестской крепости, разорвались первые снаряды. Фашистская Германия планировала блицкриг. На всю операцию отводила несколько часов. Но крепость продержалась 32 дня! Без воды и еды. Один из бойцов, имя которого мы уже никогда не узнаем, оставил на стене надпись: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!».

О подвиге защитников Брестской крепости узнали не сразу. Немцы взяли курс на Москву, военные сводки рассказывали исключительно о ситуации на фронте. О приграничной крепости почти забыли. В феврале 1942 года под городом Орел красноармейцы захватили архив 45-й дивизии вермахта и оттуда узнали об ожесточенных боях в Бресте. Но лишь спустя 20 лет после Победы, в 1965 году, Брестской крепости было присвоено звание крепость-герой, единственной наравне с 12 городами-героями Советского Союза.