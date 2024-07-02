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Дмитрий Крутой возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министерство иностранных дел Республики Беларусь
Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Торжественную церемонию у Кремлевской стены приурочили ко
Под звуки оркестра собравшиеся также возложили цветы к памятным знакам «Брестская крепость-герой» и «Город-герой Минск». Летом 1944-го в ходе операции «Багратион» Красная армия выбила оккупантов из белорусской столицы. Как подчеркнул Дмитрий Крутой, к патриотическим мероприятиям важно подключать молодежь Союзного государства. Москва и Минск ведут в этом направлении совместную работу.
Событиям военных 1940-х посвящена и выставка на ВДНХ. Историю сопротивления и освобождения регионов Беларуси рассказывают с помощью фотографий, писем и личных вещей бойцов Красной армии.
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Торжественную церемонию у Кремлевской стены приурочили ко Дню Независимости республики и 80-летию ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
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