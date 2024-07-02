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Дмитрий Крутой возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дмитрий Крутой возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
 Министерство иностранных дел Республики Беларусь

Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Торжественную церемонию у Кремлевской стены приурочили ко Дню Независимости республики и 80-летию ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Под звуки оркестра собравшиеся также возложили цветы к памятным знакам «Брестская крепость-герой» и «Город-герой Минск». Летом 1944-го в ходе операции «Багратион» Красная армия выбила оккупантов из белорусской столицы. Как подчеркнул Дмитрий Крутой, к патриотическим мероприятиям важно подключать молодежь Союзного государства. Москва и Минск ведут в этом направлении совместную работу.

«Наша задача – все это развивать, приумножать и обязательно вовлекать в это молодежь. Проводится совместная работа по патриотическому воспитанию, мы ведем ее с регионами России. Поэтому два наших президента, подписывая на трехлетний период основные направления союзной интеграции, особо выделили данный блок. Это, конечно, связано и с нашей датой – 80 лет освобождения Беларуси. Это связано и с юбилейной датой следующего года – Днем Победы», – заявил Дмитрий Крутой.

Событиям военных 1940-х посвящена и выставка на ВДНХ. Историю сопротивления и освобождения регионов Беларуси рассказывают с помощью фотографий, писем и личных вещей бойцов Красной армии.



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Теги: Минск
 
 
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Торжественную церемонию у Кремлевской стены приурочили ко Дню Независимости республики и 80-летию ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
 
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