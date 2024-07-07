«Александрия собирает друзей»: чем привлекает гостей мистический летний праздник?

Более долговечные украшения в городе мастеров. Без сувениров из Александрии уйти невозможно. Продают изделия из соломки, глины и дерева, костюмы и рушники с орнаментом. А некоторые шедевры создают прямо на глазах у покупателей.

«В этом деле самое главное, чтобы нравилось людям. Некоторые говорят: «Ой, я бы сам сделал». Я говорю: «Попробуйте». И на спор некоторые проигрывают. Не так-то просто сразу. Я к этому шел где-то лет сорок», – поделился ремесленник из Беларуси Николай Абдрошитов.

Показать свои традиционные ремесла решили и гости из регионов России. Спросом пользуются колоритные игрушки и аксессуары.

«У нас в Новосибирске, как ни странно, очень развито лоскутное шитье. У нас даже есть свой фестиваль. Он как раз сейчас проходит. В первый раз его пропустили, потому что поехали к вам на праздник в Беларусь. Мы привезли вот такие штучки в традиционном стиле», – рассказала мастер лоскутного шиться из Новосибирска Наталья Муравьева.

Бойкая торговля идет под народные мотивы. Музыка звучит на каждом квадратном метре. Подтанцовывают и даже подпевают гости со всей Беларуси, из России и дальнего зарубежья.



Главным событием фестиваля станет концерт. Программу организаторы не разглашают, но обещают, что будет много хитов, зрелищных номеров и, конечно, танцев. Кому и этого мало – дальше дискотека. В ночь на Купалье спать не принято!