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«Александрия собирает друзей»: чем привлекает гостей мистический летний праздник?
07.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит масштабный фестиваль «Александрия собирает друзей» –на берегу Днепра отмечают Купалье, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Самый мистический летний праздник: в Купалье орудует нечистая сила, гласит поверье. Но гостям фестиваля опасаться нечего.
«Для тех, кто едет в Александрию, небольшой совет: оставьте дома все свои украшения. Они вам здесь не понадобятся. Вы обязательно найдете все, что душе угодно. А самый главный аксессуар на празднике – это, конечно, венок из полевых цветов», – отметила журналист.
Более долговечные украшения в городе мастеров. Без сувениров из Александрии уйти невозможно. Продают изделия из соломки, глины и дерева, костюмы и рушники с орнаментом. А некоторые шедевры создают прямо на глазах у покупателей.
Показать свои традиционные ремесла решили и гости из регионов России. Спросом пользуются колоритные игрушки и аксессуары.
Бойкая торговля идет под народные мотивы. Музыка звучит на каждом квадратном метре. Подтанцовывают и даже подпевают гости со всей Беларуси, из России и дальнего зарубежья.
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Фестиваль традиционно проводится на берегу Днепра. Так отмечают праздник Купалье.
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