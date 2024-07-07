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«Александрия собирает друзей»: чем привлекает гостей мистический летний праздник?

07.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Александрия собирает друзей»: чем привлекает гостей мистический летний праздник?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси проходит масштабный фестиваль «Александрия собирает друзей» –на берегу Днепра отмечают Купалье, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Самый мистический летний праздник: в Купалье орудует нечистая сила, гласит поверье. Но гостям фестиваля опасаться нечего.

«Для тех, кто едет в Александрию, небольшой совет: оставьте дома все свои украшения. Они вам здесь не понадобятся. Вы обязательно найдете все, что душе угодно. А самый главный аксессуар на празднике – это, конечно, венок из полевых цветов», – отметила журналист.

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«Этот венок уже тысячу первый. Их очень много. Это самый большой и самый главный символ Александрии, символ Купалья. Плетутся они для того, чтобы незамужняя девушка собрала эти цветочки с любовью, шла на реку Днепр, в какую сторону поплывет, там и суженый придет», – рассказала участница фестиваля Оксана Коваленко.

Более долговечные украшения в городе мастеров. Без сувениров из Александрии уйти невозможно. Продают изделия из соломки, глины и дерева, костюмы и рушники с орнаментом. А некоторые шедевры создают прямо на глазах у покупателей.

«В этом деле самое главное, чтобы нравилось людям. Некоторые говорят: «Ой, я бы сам сделал». Я говорю: «Попробуйте». И на спор некоторые проигрывают. Не так-то просто сразу. Я к этому шел где-то лет сорок», – поделился ремесленник из Беларуси Николай Абдрошитов.

Показать свои традиционные ремесла решили и гости из регионов России. Спросом пользуются колоритные игрушки и аксессуары.

«У нас в Новосибирске, как ни странно, очень развито лоскутное шитье. У нас даже есть свой фестиваль. Он как раз сейчас проходит. В первый раз его пропустили, потому что поехали к вам на праздник в Беларусь. Мы привезли вот такие штучки в традиционном стиле», – рассказала мастер лоскутного шиться из Новосибирска Наталья Муравьева.

Бойкая торговля идет под народные мотивы. Музыка звучит на каждом квадратном метре. Подтанцовывают и даже подпевают гости со всей Беларуси, из России и дальнего зарубежья.

Главным событием фестиваля станет концерт. Программу организаторы не разглашают, но обещают, что будет много хитов, зрелищных номеров и, конечно, танцев. Кому и этого мало – дальше дискотека. В ночь на Купалье спать не принято!



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Фестиваль традиционно проводится на берегу Днепра. Так отмечают праздник Купалье.
 
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