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«Плавающий» город: ливень подтопил улицы в пяти районах Минска
19.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В столице Беларуси разлилось «море». По данным МЧС,
Минск стоит в больших пробках – ливень парализовал движение транспорта. Многие автобусы и троллейбусы ездят с большим опозданием, а цены на такси выросли два раза. В центре города пассажиры в течение двух часов были заблокированы в трамваях – пока транспорт стоял в воде, горожане не могли открыть двери.
От ливня не удалось спрятаться и в метро. Так, около 40 минут не работала станция «Парк Челюскинцев» – вода хлынула вниз через подземный переход. Онлайн-сервисы отслеживания погоды показывали: дождь накрыл примерно половину белорусской столицы. Минские автомобилисты спасали свои машины как могли – помогали выталкивать их на сушу.
На некоторых улицах вода была выше колена. Самые решительные отправились по делам вплавь.
С последствиями непогоды в столице справляются оперативно. В местах подтоплений работает техника МЧС и дорожных служб. Они эвакуируют автомобили и откачивают воду. В мэрии заверили: ливневка исправна, но дожди оказались сильнее.
Синоптики рекомендуют далеко не откладывать зонты. В Минске до конца дня сохранится грозовая обстановка. Местами по городу ожидаются сильные ливни. ГАИ Минска призывает воздержаться от поездок на личном транспорте в сильный дождь.
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Многие автобусы и троллейбусы ездят с большим опозданием, а цены на такси выросли два раза.
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