«Плавающий» город: ливень подтопил улицы в пяти районах Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В столице Беларуси разлилось «море». По данным МЧС, ливень подтопил улицы в пяти районах Минска . О «плавающем» городе рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Минск стоит в больших пробках – ливень парализовал движение транспорта. Многие автобусы и троллейбусы ездят с большим опозданием, а цены на такси выросли два раза. В центре города пассажиры в течение двух часов были заблокированы в трамваях – пока транспорт стоял в воде, горожане не могли открыть двери.

«Сегодня в Минске в результате сильного выпадения осадков зафиксировано, по оперативным данным, 34 участка подтопления дорог. Сотрудники МЧС мониторят складывающуюся ситуацию», – заявила представитель МЧС Беларуси Ольга Мельченко.

От ливня не удалось спрятаться и в метро. Так, около 40 минут не работала станция «Парк Челюскинцев» – вода хлынула вниз через подземный переход. Онлайн-сервисы отслеживания погоды показывали: дождь накрыл примерно половину белорусской столицы. Минские автомобилисты спасали свои машины как могли – помогали выталкивать их на сушу.

«Скорая встала еще с мигалками была. Я думаю, что нужна была помощь. Люди, должно быть, находились в тяжелом состоянии. Я нашел четыре номера и отдал их ГАИ. Я думаю, что передадут номера», – заявил житель Минска Александр Гончарук.

На некоторых улицах вода была выше колена. Самые решительные отправились по делам вплавь.

«Мы уже два часа гуляем, потому что мы ехали через Бангалор, через пивоварню. Там стояли часа два. Нас выпустили из автобуса, и мы пришли пешком сюда. Хотим попасть домой», – рассказала жительница Минска Татьяна Пришивалко.

С последствиями непогоды в столице справляются оперативно. В местах подтоплений работает техника МЧС и дорожных служб. Они эвакуируют автомобили и откачивают воду. В мэрии заверили: ливневка исправна, но дожди оказались сильнее.

Синоптики рекомендуют далеко не откладывать зонты. В Минске до конца дня сохранится грозовая обстановка. Местами по городу ожидаются сильные ливни. ГАИ Минска призывает воздержаться от поездок на личном транспорте в сильный дождь.