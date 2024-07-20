Лукашенко: Глобальных проблем во время нынешней уборочной нет

Спрос за все «подводные камни» будет жестким, предупредил президент. В этом году хозяйствам оказана колоссальная господдержка: перед жатвой помогли с закупками техники и решением финансовых проблем, и вместо «спасибо» должен быть результат.

«Два дня – на раскачку, а потом – жесточайшее наказание. У нас сельское хозяйство не частное, да и частникам мы же помогаем – такие дотации сельскому хозяйству даем. Вы же просили, плакали, что вам нужны техника, комбайны, удобрения, трактора. Насколько только возможно и невозможно – мы вам это предоставили. Так имеет государство право спросить? Имеет. Исполняйте», – поручил президент.

Белорусский лидер предупредил: на счету каждое зерно. Это продовольственная безопасность страны и прибыль от экспорта, поэтому «от рассвета до заката» в полях должны быть не только комбайнеры.

«Каждый руководитель, как в былые времена, должен в багажнике автомобиля иметь брезентовую палатку. Выходит комбайн из загона – расстелил, заезжай на палатку. Посмотрел, какие там потери. Я уже не говорю о специалистах, которые должны в поле бывать, а не только планерку провел: «Вот езжай на то поле, механизатор, делай там то и это», – объяснил глава государства.

Слагаемые успеха, по словам Лукашенко: высокая организация труда, хорошая мотивация аграриев, железная дисциплина. Но в ряде хозяйств она страдает. Госконтроль и Генпрокуратура выявили больше 140 преступлений за время полевых работ. Это воровство, коррупция, ложные данные и бесхозяйственное отношение к технике.

«Неготовность комбайна – хоть одного комбайна в хозяйстве или сушилки – это преступление. Ладно бы 2% машин не смогли довести до ума, но, как указывает Комитет госконтроля, из проверенных по республике сельхозорганизаций практически в каждой пятой зерносушильные комплексы не готовы к работе. А куда уполномоченные, а куда помощники смотрят?» – добавил Лукашенко.

Президент потребовал оперативно устранить недочеты. При этом подытожил: глобальных проблем во время нынешней уборочной нет.

«Нужна просто организация, но самое главное – заплатите людям. Это окупится. Окажите поддержку людям, которые сегодня стараются и хорошо работают. Давайте договоримся, что этот год для нас пока складывается хорошо. Это неплохой год, учитывая, что мы в зоне рискованного земледелия», – подчеркнул президент республики.

С понедельника будет усилен контроль над всеми видами полевых работ. В регионы отправятся уполномоченные в этом люди. Также президент ждет высокого урожая по рапсу и озимому ячменю. Культуры капризные, но рентабельные.