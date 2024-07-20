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Лукашенко: Глобальных проблем во время нынешней уборочной нет
20.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Убрать зерно вовремя и без потерь – это требование президента Беларуси Александра Лукашенко к аграриям. Планы на урожай он обсудил на селекторном совещании с губернаторами, местными органами власти и другими ответственными. Глава государства указал и на проблемные вопросы, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Аграрии прогнозируют небывалый урожай. В этом году природа создала все условия: теплая весна, жаркое лето. Теперь – дело за людьми и техникой. В планах: собрать 10 млн тонн зерна.
Спрос за все «подводные камни» будет жестким, предупредил президент. В этом году хозяйствам оказана колоссальная господдержка: перед жатвой помогли с закупками техники и решением финансовых проблем, и вместо «спасибо» должен быть результат.
Белорусский лидер предупредил: на счету каждое зерно. Это продовольственная безопасность страны и прибыль от экспорта, поэтому «от рассвета до заката» в полях должны быть не только комбайнеры.
Слагаемые успеха, по словам Лукашенко: высокая организация труда, хорошая мотивация аграриев, железная дисциплина. Но в ряде хозяйств она страдает. Госконтроль и Генпрокуратура выявили больше 140 преступлений за время полевых работ. Это воровство, коррупция, ложные данные и бесхозяйственное отношение к технике.
Президент потребовал оперативно устранить недочеты. При этом подытожил: глобальных проблем во время нынешней уборочной нет.
С понедельника будет усилен контроль над всеми видами полевых работ. В регионы отправятся уполномоченные в этом люди. Также президент ждет высокого урожая по рапсу и озимому ячменю. Культуры капризные, но рентабельные.
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Планы на урожай президент Беларуси обсудил на селекторном совещании с губернаторами, местными органами власти и другими ответственными.
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