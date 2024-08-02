Реконструированный по поручению Лукашенко стадион для военнослужащих открыли в Бресте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Бресте реконструировали стадион для военных. Его торжественно открыли. На объекте футбольное поле с натуральным покрытием, шесть беговых дорожек, раздевалки, парковка и трибуны на полторы тысячи человек. Провести реконструкцию поручил президент Александр Лукашенко .

«Можно проводить мероприятия любого масштаба, наш главнокомандующий очень пристальное внимание уделяет физической подготовке наших военнослужащих, поэтому такие объекты совершенствуются в Вооруженных силах постоянно. В этом году похожего плана создан объект в Слониме в 11-й бригаде, сейчас идет строительство объекта в Осиповичах, ракетно-артиллерийской столице», – заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Стадион торжественно открыли в преддверии Дня воздушно-десантных войск. В Беларуси его отмечают 2 августа.