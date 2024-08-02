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Реконструированный по поручению Лукашенко стадион для военнослужащих открыли в Бресте

02.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Реконструированный по поручению Лукашенко стадион для военнослужащих открыли в <a href=Бресте" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Бресте реконструировали стадион для военных. Его торжественно открыли. На объекте футбольное поле с натуральным покрытием, шесть беговых дорожек, раздевалки, парковка и трибуны на полторы тысячи человек. Провести реконструкцию поручил президент Александр Лукашенко.

«Можно проводить мероприятия любого масштаба, наш главнокомандующий очень пристальное внимание уделяет физической подготовке наших военнослужащих, поэтому такие объекты совершенствуются в Вооруженных силах постоянно. В этом году похожего плана создан объект в Слониме в 11-й бригаде, сейчас идет строительство объекта в Осиповичах, ракетно-артиллерийской столице», – заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Стадион торжественно открыли в преддверии Дня воздушно-десантных войск. В Беларуси его отмечают 2 августа.



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Теги: Брест
 
 
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На объекте футбольное поле с натуральным покрытием, шесть беговых дорожек, раздевалки, парковка и трибуны на полторы тысячи человек.
 
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