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Реконструированный по поручению Лукашенко стадион для военнослужащих открыли в Бресте
02.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusБресте" height="100%" width="670">
В Бресте реконструировали стадион для военных. Его торжественно открыли. На объекте футбольное поле с натуральным покрытием, шесть беговых дорожек, раздевалки, парковка и трибуны на полторы тысячи человек. Провести реконструкцию поручил президент
Стадион торжественно открыли в преддверии Дня воздушно-десантных войск. В Беларуси его отмечают 2 августа.
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На объекте футбольное поле с натуральным покрытием, шесть беговых дорожек, раздевалки, парковка и трибуны на полторы тысячи человек.
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