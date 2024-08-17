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Глава ЦИК Беларуси: Мы готовы к проведению выборов президента в любой момент

17.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко заявил о готовности провести президентские выборы в стране в любой момент. Они должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.

«Президентские выборы завершают ту масштабную политическую модернизацию, которую запустил республиканский референдум, внеся изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь в 2022 году. И логично, что выборы президента как важной ветви власти, которая координирует другие ветви власти, – достаточно важный институт в этой политической модернизации. Поэтому будем ждать решения Палаты представителей», – приводит слова Карпенко БелТА.

По его словам, в настоящее время уже проходит обучение потенциальных организаторов на базе Академии управления при президенте Беларуси. Кроме того, сейчас специалисты определяют места, где будут расположены участки для голосования.

«Что-то надо подремонтировать, какое-то дополнительное оборудование надо закупить. Мы планомерно работаем в этом направлении», – подчеркнул глава ЦИК Беларуси.

Ранее генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что Исполком СНГ готов сформировать миссию наблюдателей на выборах президента Беларуси.



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Уже проходит обучение потенциальных организаторов на базе Академии управления при президенте Беларуси, отметил Игорь Карпенко.
 
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