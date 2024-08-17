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Глава ЦИК Беларуси: Мы готовы к проведению выборов президента в любой момент
17.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко заявил о готовности провести президентские выборы в стране в любой момент. Они должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.
По его словам, в настоящее время уже проходит обучение потенциальных организаторов на базе Академии управления при президенте Беларуси. Кроме того, сейчас специалисты определяют места, где будут расположены участки для голосования.
Ранее генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что
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Уже проходит обучение потенциальных организаторов на базе Академии управления при президенте Беларуси, отметил Игорь Карпенко.
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