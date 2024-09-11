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Электросамокаты, гироскутеры и сигвеи признаны транспортными средствами в Беларуси
11.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Владельцев
Владельцам средств персональной мобильности запретят передвигаться в обозначенной пешеходной зоне. Сейчас на прокатных самокатах и моноколесах установлена максимальная скорость 25 км/ч. В некоторых районах Минска ее и вовсе снизили до 10 км/ч.
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Такое решение было принято из-за роста числа ДТП с участием СИМ. Для средств индивидуальной мобильности будет действовать скоростное ограничение.
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