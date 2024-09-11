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Электросамокаты, гироскутеры и сигвеи признаны транспортными средствами в Беларуси

11.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Электросамокаты, гироскутеры и сигвеи признаны транспортными средствами в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Владельцев электросамокатов, гироскутеров и сигвеев приравняют к водителям – такова суть изменений в правилах дорожного движения в Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».

Нововведения связаны с ростом ДТП. Аварий с участием средств персональной мобильности стало больше на 70%. Теперь они будут считаться транспортными средствами.

«Внесено новое определение средства персональной мобильности. Это будет транспортное средство. Основная техническая характеристика, которая предусмотрена, – ограничение скорости в 25 км/ч. Все транспортные средства, которые будут по своим техническим характеристикам [развивать скорость] более 25 км/ч, будут являться механическими транспортными средствами, которые подлежат регистрации и прохождению остальных процедур для участия в дорожном движении», – отметил начальник Главного управления Государственной автомобильной инспекции МВД Беларуси Виктор Ротченков.

Владельцам средств персональной мобильности запретят передвигаться в обозначенной пешеходной зоне. Сейчас на прокатных самокатах и моноколесах установлена максимальная скорость 25 км/ч. В некоторых районах Минска ее и вовсе снизили до 10 км/ч.



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Теги: Минск
 
 
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Такое решение было принято из-за роста числа ДТП с участием СИМ. Для средств индивидуальной мобильности будет действовать скоростное ограничение.
 
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