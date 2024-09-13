|
Экскурсия во Дворце Независимости: представители СК Беларуси назвали впечатлившие их залы
13.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Представители Следственного комитета Беларуси побывали во Дворце Независимости. Они пришли туда не на совещание к президенту, а на экскурсию, передает «МИР 24».
Гостей пригласили в честь их профессионального праздника, который отмечают 12 сентября. Показали залы и кабинеты, где проходят совещания с участием белорусского лидера, международные встречи и вручение госнаград. Рассказали и об истории строительства дворца. Его возвели белорусские специалисты. Все материалы отделки отечественные. Эта информация впечатлила пришедших больше всего.
Дворец Независимости построили всего за 30 месяцев. Это в два раза быстрее планируемых сроков. А первым совещанием в новом здании стало заседание Высшего Евразийского экономического союза. Оно прошло 24 сентября 2013 года.
Важным условием президента Беларуси Александра Лукашенко при строительстве дворца была доступность его для населения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важным условием президента Беларуси Александра Лукашенко при строительстве Дворца была доступность его для населения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)