Экскурсия во Дворце Независимости: представители СК Беларуси назвали впечатлившие их залы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители Следственного комитета Беларуси побывали во Дворце Независимости. Они пришли туда не на совещание к президенту, а на экскурсию, передает «МИР 24».

Гостей пригласили в честь их профессионального праздника, который отмечают 12 сентября. Показали залы и кабинеты, где проходят совещания с участием белорусского лидера, международные встречи и вручение госнаград. Рассказали и об истории строительства дворца. Его возвели белорусские специалисты. Все материалы отделки отечественные. Эта информация впечатлила пришедших больше всего.

«Больше всего история впечатлила. Каминный зал, в котором зачастую президент принимает международные миссии. Достаточно часто по телевизору показывают именно это место», – поделился следователь Антон Ковман.

«Удивляет красота данного места, и важность событий, происходящих здесь. Впечатлил зал, в котором проходят самые главные торжественные мероприятия, венские балы – церемониальный зал», – отметил следователь Алексей Климович.

Дворец Независимости построили всего за 30 месяцев. Это в два раза быстрее планируемых сроков. А первым совещанием в новом здании стало заседание Высшего Евразийского экономического союза. Оно прошло 24 сентября 2013 года.