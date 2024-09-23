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Испытания «Умки»: что известно про первый белорусский комбайн для добычи калийной руды?
23.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый белорусский
Комбайн отбивает около трех метров калийной руды в минуту. Во время промышленных испытаний его скорость увеличат. Тестируют оборудование в реальных условиях на глубине около 600 метров под землей. Проверка всех возможностей комбайна займет около полугода. Работает он в автоматическом режиме. Задачи человека – запустить технику и наблюдать за правильностью действий.
Новую технику ювелирно вписали в крупный рабочий комплекс. Он растянулся на несколько сотен метров. Комбайн здесь основной элемент, большая часть нагрузки именно на нем.
Немецкие очистные комбайны на заводе планируют заменить на белорусские. «Умка» почти полностью состоит из отечественной сборки. Остальные детали – из стран СНГ.
Не только комбайн, крепи и забойный конвейер – тоже белорусского производства. Горнодобывающую отрасль страны стараются по максимуму оснастить отечественным оборудованием.
«Так как данный комбайн обладает высокой мощностью, то соответственно, были применены нестандартные системы при проектировании кинематической передачи зубчатых колес, изготовлены сами зубчатые колеса, чтобы выдержать высокую нагрузку», – отметил инженер-конструктор Константин Тримайлов.
Задача, которую ставят перед новой техникой, – отбивать три-четыре тысячи тонн калийной руды. Добычу этого сырья не останавливают. Материал востребован и на внутреннем рынке, и за рубежом.
Солигорское горнодобывающее предприятие – один из мировых лидеров по добыче калийной руды.
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Сейчас образец испытывают в шахтах Солигорска. Техникой местного производства планируют заменить импортную.
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