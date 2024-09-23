Испытания «Умки»: что известно про первый белорусский комбайн для добычи калийной руды?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый белорусский комбайн для добычи калийной руды «Умка» начал работу. Сейчас образец испытывают в шахтах Солигорска. Техникой местного производства планируют заменить импортную, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Комбайн отбивает около трех метров калийной руды в минуту. Во время промышленных испытаний его скорость увеличат. Тестируют оборудование в реальных условиях на глубине около 600 метров под землей. Проверка всех возможностей комбайна займет около полугода. Работает он в автоматическом режиме. Задачи человека – запустить технику и наблюдать за правильностью действий.

«За свои 30 лет работы в шахте я впервые участвую в испытании такого сложного оборудования. В данный момент при испытаниях мы контролируем все: температуру, скорость, отбойка руды. Весь процесс контролируется», – рассказал и.о. бригадира лавы №1-4 Александр Гедранович.

Новую технику ювелирно вписали в крупный рабочий комплекс. Он растянулся на несколько сотен метров. Комбайн здесь основной элемент, большая часть нагрузки именно на нем.

«Специфика этого испытания заключается в том, что комбайн работает в составе механизированного комплекса, поэтому это требует постоянного продвижения забоя», – пояснил главный инженер рудника 1-го рудоуправления Вячеслав Коваленко.

Немецкие очистные комбайны на заводе планируют заменить на белорусские. «Умка» почти полностью состоит из отечественной сборки. Остальные детали – из стран СНГ.