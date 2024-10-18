Новые направления сотрудничества обсудили предприниматели стран ШОС на форуме по импортозамещению в Могилеве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители делегаций и предприниматели стран ШОС обсудили новые направления сотрудничества. Площадкой для диалога стал Международный кооперационный форум по импортозамещению в Могилеве. Подробнее –корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Импортные товары в странах ШОС все больше заменяют отечественной продукцией . В условиях санкционного давления Запада страны Союзного государства совместно развивают новые направления. Например, химическую отрасль.

«Один из важных значимых проектов – по выпуску технического углерода. Эта продукция очень востребована. Принцип при реализации этих проектов один: должен быть обеспечен выпуск, который интересен и востребован. Ранее эта продукция поставлялась из так называемых недружественных стран как для российских, так и белорусских потребителей», – отметил торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев.

Россия – один из стратегических партнеров Беларуси. Выпуск белорусской сельхоз- и коммунальной техники уже налажен в российских регионах. Работают страны и над общей продовольственной безопасностью и выпуском медицинских препаратов. Активно к взаимодействию подключаются партнеры не только из ШОС, но и стран СНГ и ЕАЭС. Так, Минск и Душанбе наметили новые проекты.

«Для новых направлений мы сейчас обговорили по поводу лифтов, строительства. В дальнейшем будем строить тут дома. Мы сейчас от Беларуси договор заключаем на сахар, животных и молоко. Обратно в Беларусь мы договорились: компотную смесь, сухофрукты, овощи и фрукты», – рассказал торговый представитель Таджикистана в Беларуси Бахлулджон Додобоев.

Сиань и Могилев – города-побратимы. Представители китайского региона планируют развивать ресторанный бизнес в восточном регионе Беларуси. Минск и Пекин поддерживают высокую интенсивность контактов на всех уровнях. Товарооборот между странами за 30 лет сотрудничества вырос в 140 раз.

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