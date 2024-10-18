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Новые направления сотрудничества обсудили предприниматели стран ШОС на форуме по импортозамещению в Могилеве
18.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Представители делегаций и предприниматели стран ШОС обсудили новые направления сотрудничества. Площадкой для диалога стал Международный кооперационный форум по импортозамещению в Могилеве. Подробнее –корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Импортные товары в странах ШОС все больше
Россия – один из стратегических партнеров Беларуси. Выпуск белорусской сельхоз- и коммунальной техники уже налажен в российских регионах. Работают страны и над общей продовольственной безопасностью и выпуском медицинских препаратов. Активно к взаимодействию подключаются партнеры не только из ШОС, но и стран СНГ и ЕАЭС. Так, Минск и Душанбе наметили новые проекты.
Сиань и Могилев – города-побратимы. Представители китайского региона планируют развивать ресторанный бизнес в восточном регионе Беларуси. Минск и Пекин поддерживают высокую интенсивность контактов на всех уровнях. Товарооборот между странами за 30 лет сотрудничества вырос в 140 раз.
«Китайцы очень ждут белорусские товары. Мед, мороженое, шоколад и так далее в Китае пользуются большим спросом. И очень рады, что такие товары высокого качества, как белорусские, попадут на китайский рынок», – отметил главный представитель Сианьского коммерческого представительства в Беларуси Лэй Нин.
«Сейчас все больше производителей хотят работать с Беларусью. В последние годы все больше и больше идет сотрудничество в плане торговли. Например, в списке поставок говядина, куриная и молочная продукция», – отметил декан Исследовательского института электронной коммерции «Новый шелковый путь» в Шэньси Дон Ляньдан.
Свои проекты на Международном форуме представили и другие участники. Например, представили Индии и Пакистана.
В пятницу на форуме обсудят электронную торговлю. Всего в Международном кооперационном форуме по импортозамещению приняли участие около полутора тысяч человек. Это дипломаты, предприниматели и эксперты экономики.
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Новые направления сотрудничества обсудили предприниматели стран ШОС на форуме по импортозамещению в Могилеве
В Международном кооперационном форуме приняли участие около полутора тысяч человек.
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