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Новые направления сотрудничества обсудили предприниматели стран ШОС на форуме по импортозамещению в Могилеве

18.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представители делегаций и предприниматели стран ШОС обсудили новые направления сотрудничества. Площадкой для диалога стал Международный кооперационный форум по импортозамещению в Могилеве. Подробнее –корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Импортные товары в странах ШОС все больше заменяют отечественной продукцией. В условиях санкционного давления Запада страны Союзного государства совместно развивают новые направления. Например, химическую отрасль.

«Один из важных значимых проектов – по выпуску технического углерода. Эта продукция очень востребована. Принцип при реализации этих проектов один: должен быть обеспечен выпуск, который интересен и востребован. Ранее эта продукция поставлялась из так называемых недружественных стран как для российских, так и белорусских потребителей», – отметил торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев.

Россия – один из стратегических партнеров Беларуси. Выпуск белорусской сельхоз- и коммунальной техники уже налажен в российских регионах. Работают страны и над общей продовольственной безопасностью и выпуском медицинских препаратов. Активно к взаимодействию подключаются партнеры не только из ШОС, но и стран СНГ и ЕАЭС. Так, Минск и Душанбе наметили новые проекты.

«Для новых направлений мы сейчас обговорили по поводу лифтов, строительства. В дальнейшем будем строить тут дома. Мы сейчас от Беларуси договор заключаем на сахар, животных и молоко. Обратно в Беларусь мы договорились: компотную смесь, сухофрукты, овощи и фрукты», – рассказал торговый представитель Таджикистана в Беларуси Бахлулджон Додобоев.

Сиань и Могилев – города-побратимы. Представители китайского региона планируют развивать ресторанный бизнес в восточном регионе Беларуси. Минск и Пекин поддерживают высокую интенсивность контактов на всех уровнях. Товарооборот между странами за 30 лет сотрудничества вырос в 140 раз.

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«Китайцы очень ждут белорусские товары. Мед, мороженое, шоколад и так далее в Китае пользуются большим спросом. И очень рады, что такие товары высокого качества, как белорусские, попадут на китайский рынок», – отметил главный представитель Сианьского коммерческого представительства в Беларуси Лэй Нин.

«Сейчас все больше производителей хотят работать с Беларусью. В последние годы все больше и больше идет сотрудничество в плане торговли. Например, в списке поставок говядина, куриная и молочная продукция», – отметил декан Исследовательского института электронной коммерции «Новый шелковый путь» в Шэньси Дон Ляньдан.

Свои проекты на Международном форуме представили и другие участники. Например, представили Индии и Пакистана.

В пятницу на форуме обсудят электронную торговлю. Всего в Международном кооперационном форуме по импортозамещению приняли участие около полутора тысяч человек. Это дипломаты, предприниматели и эксперты экономики.



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Теги: Минск, Могилев
 
 
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