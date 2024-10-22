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Лесная ароматерапия и услуги профессионалов: чем вызван аншлаг в белорусских здравницах?

22.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лесная ароматерапия и услуги профессионалов: чем вызван аншлаг в белорусских здравницах?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спрос на белорусские здравницы с начала года вырос на 5,5%. Санатории и курорты приняли уже больше 1 200 000 человек. Треть выручки белорусским санаториям принесли иностранцы. Что привлекает отдыхающих выясняла корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Белорусские здравницы в межсезонье не простаивают. Пациенты совмещают отдых на природе и работу над здоровьем. В списке больше 500 услуг, от программ для комплексного лечения до узких категорий: кардиологии, ортопедии, стоматологии.

Проходить лечение можно по показаниям врача. И здесь же пройти дополнительное обследование. Услугами белорусских врачей охотно пользуются и зарубежные гости, в основном из России и Прибалтики. Оборудование современное, врачи профессиональные, а цены при этом в несколько раз дешевле.

«Привлекает в первую очередь отношение. Второе, это обслуживание. Техническое оснащение санатория великолепное. Сравнивали с подмосковными санаториями. Очень удобная дорога сюда. В общем, от отдыха здесь получаешь просто полное удовольствие», – поделился турист из России Александр Болдырев.

Чистый воздух и красота белорусской природы – визитная карточка страны для медицинского туризма. Наталья Островецкая из Латвии говорит: оздоровление продолжается даже после выхода из лечебных стен. Вокруг лесная ароматерапия.

«Я сюда приезжаю и просто балдею! Я не могу насладиться этим ароматом, этим воздухом, этими лебедями, озером –всем», – отметила Наталья Островецкая.

Спрос растет: с начала года белорусские здравницы посетили больше миллиона двухсот тысяч человек. И каждый десятый из них – иностранец. Аншлаг в санаториях пришелся на лето, в самый разгар природного оздоровления, но показатели и в межсезонье не проседают.

«Человек приезжает к нам, как гражданин республики, так и иностранный гражданин, получить услугу, которую он не может получить нигде в другом месте. Процент повторных посещений превышает 80%. Это говорит о том, что пациент получает видимый медицинский эффект, и поэтому приезжает сюда снова и снова», – подчеркнул директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Путевки на оздоровление государство выделяет не только пожилым людям, но и детям. На осенних каникулах в планах оздоровить 70 тысяч школьников, и столько же в зимний период.

В некоторые белорусские санатории скоро можно будет приезжать с домашними питомцами.



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Санатории и курорты республики с начала года приняли уже больше 1 200 000 человек. Треть выручки принесли иностранцы.
 
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