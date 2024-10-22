Лесная ароматерапия и услуги профессионалов: чем вызван аншлаг в белорусских здравницах?

«Привлекает в первую очередь отношение. Второе, это обслуживание. Техническое оснащение санатория великолепное. Сравнивали с подмосковными санаториями. Очень удобная дорога сюда. В общем, от отдыха здесь получаешь просто полное удовольствие», – поделился турист из России Александр Болдырев.

Чистый воздух и красота белорусской природы – визитная карточка страны для медицинского туризма. Наталья Островецкая из Латвии говорит: оздоровление продолжается даже после выхода из лечебных стен. Вокруг лесная ароматерапия.

«Я сюда приезжаю и просто балдею! Я не могу насладиться этим ароматом, этим воздухом, этими лебедями, озером –всем», – отметила Наталья Островецкая.

Спрос растет: с начала года белорусские здравницы посетили больше миллиона двухсот тысяч человек. И каждый десятый из них – иностранец. Аншлаг в санаториях пришелся на лето, в самый разгар природного оздоровления, но показатели и в межсезонье не проседают.

«Человек приезжает к нам, как гражданин республики, так и иностранный гражданин, получить услугу, которую он не может получить нигде в другом месте. Процент повторных посещений превышает 80%. Это говорит о том, что пациент получает видимый медицинский эффект, и поэтому приезжает сюда снова и снова», – подчеркнул директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Путевки на оздоровление государство выделяет не только пожилым людям, но и детям. На осенних каникулах в планах оздоровить 70 тысяч школьников, и столько же в зимний период.

В некоторые белорусские санатории скоро можно будет приезжать с домашними питомцами.