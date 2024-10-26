Книги о том, как стать настоящим, а не формальным лидером

Источник материала: ProBusiness

Как говорил У. Черчилль, «Пессимист видит трудности при каждой возможности, оптимист в каждой трудности видит возможности». Лидер просто обязан быть оптимистом (а это, на минуточку, один из самых сложных навыков), иначе с ним просто никто не будет работать. Лидер должен не просто управлять людьми, но и хорошо их понимать, находить общий язык, уметь разрешать конфликты. В общем, лидер должен много чего, его компетенции не заканчиваются на проверке отчетов и обратной связи (которую, к слову, тоже нужно уметь давать). Казалось бы, откуда столько требований? Все дело в том, что лидер — это не просто роль или функция, это мозг и душа любой команды. Нет сильного лидера — нет эффективной, успешной команды и работы. Вместе с МТС « Книги с Литрес » собрали топ книг, в которых авторы делятся результами своих наблюдений и экспериментов о настоящем лидере, о том, кого реально уважают и почему стереотипы о лидерстве, растиражированные в соцсетях, вредят и управленцу, и команде.

«Золотая книга лидера. 101 способ и техники управления в любой ситуации». Джон Бальдони

Иногда у бизнес-литературы бывает такой недостаток: одна и та же мысль или идея повторяется на протяжении книги в разных формулировках. Вдумчивым и профессиональным читателям это не нравится. Книга Бальдони отличается от многих изданий в этом плане. Да, там есть много очевидных и понятных вещей, но при этом, все идеи автора четко структурированы, не дублируются, написаны лаконично, как будто тезисами. Книгу читать удобно, легко. Вместе с тем, есть эпизоды, которые хочется законспектировать. Например, «Вы перестаете быть командиром своих солдат с того дня, когда они перестают обращаться к вам со своими проблемами, — говорит Колин Пауэлл, известный американский политик, бывший военный. — Они либо больше не верят в то, что вы способны им помочь, либо пришли к выводу, что они вам безразличны».

В книге подробно и с примерами разобраны все необходимые качества и навыки сильного управленца: видение потенциала, управление в условиях неопределенности, стойкость, настойчивость, умение учитывать различные точки зрения, критическое мышление, умение внимательно слушать. Хороший руководитель обеспечивает необходимые условия для правильного выполнения работы, даже если речь идет о простом следовании инструкциям.





Есть в книге и повод для саморефлексии, а она, в свою очередь, тоже является важной чертой лидера. Автор задает вопросы, которые помогут посмотреть на свои успехи, неудачи, навыки и опыт, возможно, с новой стороны. Например, какими способами вы развивали уверенность в себе как в руководителе? Обдумайте ситуацию, в которой неуверенность в себе повредила вам. Что произошло и почему? Что бы вы сделали по-другому?

«Трудные времена — хороший период для того, чтобы заняться поиском и выявлением причин допущенных ошибок. Найти возможности изменений и реализовать их — главный смысл процесса диагностики ошибок». Лидер как раз и должен думать над тем, как провести инвентаризацию обязанностей, минимизировать то, что не создает стоимость, фиксировать прогресс в рабочих процессах. Тот, кто ведет команду, компанию вперед, должен оказывать реальное влияние на происходящее. Для того, чтобы превратить идею в инициативу или проект, эта идея должна включать несколько составных частей. Идея должна вписываться в стратегическое направление деятельности компании. Она должна иметь сильную бизнес-составляющую, т.е. увеличивать стоимость компании: увеличение доходов, снижение затрат, улучшение качества или рост удовлетворенности покупателей. В общем, лидер — это тот человек, который, кроме того, что мастерски владеет коммуникативными навыками, предлагает и реализовывает идеи, ведущие к росту по бизнес-метрикам. Книга Бальдони — это основа для всех, кто стремится быть эффективным лидером.

«Лидеры едят последними. Как создать команду мечты». Саймон Синек

Уже даже неопытные соискатели знают, если в вакансии указано, что компания — семья, надо закрывать вакансию. Обычно (хотя не всегда, конечно) за этим стоит хаос, отсутствие четких процессов, переработки «по дружбе» и прочие прелести неформальной организации. Однако, книга Синека «Лидеры едят последними» заставляет усомниться в тезисе, что семейные отношения в команде плохо. И здесь важно различать оттенки этого понятия. Автор говорит о том, что сейчас актуальнее становится лидерство человечности, т.е. это отношение к сотрудникам как к членам семьи. Задача лидера — контролировать внутренние угрозы и создать систему отношений, в которых отсутствует страх друг перед другом, создать своего рода круг безопасности. Отсутствие внутренних угроз поможет противостоять внешним угрозам. Главная угроза — страх увольнения. Если убрать этот страх, люди не будут пытаться скрыть проблемы и неудачи, а значит они будут действовать решительнее и сообща. Именно в таких условиях сотрудники считают себя настоящей командой.





Эффективный лидер, по мнению Синека, должен понимать, что стресс вызывается не ответственностью, а излишним контролем и дисбалансом между затраченными усилиями и вознаграждением. Возможность самостоятельно принимать решения снижает стресс, а необходимость подчиняться создает тревожность.

Свобода принимать решения дается сотруднику в зависимости от его компетентности и профессионализма. В обязанности лидера входит не только обучать людей правилам, но и повышать уровень их компетентности для того, чтобы работник мог действовать самостоятельно. Профессионалы не боятся ответственности, зато страх потерять место и отсутствие доверия руководства, заставят сомневаться в каждом шаге, а это приводит к более частым ошибкам и замедлению работы.

Лидер должен знать людей лично и не прятаться за отвлеченные формулировки и дистанцию.

Для этого важно выполнять несколько шагов:

Правило 1. Держитесь реальности — объединяйте людей.

Правило 2. Оперируйте реальными масштабами. Эффективно управлять можно коллективом в 150 человек. При дальнейшем росте команды лидер полагается уже на своих заместителей, помощников.

Правило 3. Встречайтесь с людьми, которым вы помогаете.

Правило 4. Давайте людям свое время, а не только деньги.

Правило 5. Будьте терпеливы.

Какова культура, такова и компания. Чтобы покупатели полюбили компанию, нужно, чтобы прежде ее полюбили сотрудники. Это невозможно без создания круга безопасности. Настоящий лидер учит и распределяет обязанности, сохраняя базовую безопасность, так что люди могут самостоятельно контролировать любую ситуацию. Он ставит цели и позволяет другим решать, как их лучше достичь. Задача лидера — убедиться, что каждый способен выполнять свою работу и нести за нее личную ответственность.

Конечно, лидер не может быть непогрешимым. Ошибки совершают все, но для признания ошибки нужны честность и прямота. Если люди подозревают, что лидер может искажать факты, чтобы выставить себя в выгодном свете, они будут пытаться обезопасить себя. Люди, которые больше общаются, могут обнаружить общие склонности и интересы. Когда они приятны друг другу, им легче договориться. Сотрудничество не означает согласия во всем. Оно означает совместную работу по поиску решений и компромиссов. Для создания атмосферы открытости и дружелюбия нужно устранить разрушающую внутреннюю конкуренцию. В успешной компании люди видят друг в друге союзников, а не конкурентов. Плохой лидер считает, что его компетенция и опыт делают его незаменимым. Хороший лидер строит взаимоотношения, при которых каждый готов делиться знаниями и опытом. Только атмосфера взаимного обмена создает условия для инноваций: люди не боятся делиться идеями, не боятся обсуждать свои неудачи и сложности и вместе решают проблемы. Если ошибки совершает руководитель, они не боятся поправить и его.

Эта книга в большей степени будет полезна для тех руководителей, которые пока не пришли к осознанию, что контроль, жесткие рамки, и одно правильное мнение приведут к потере авторитета руководителя. Книга точно станет открытием, главное, не боятся смотреть на себя честно и отказываться от привычных, уже неэффективных действий.

«Это так не работает!» Маркус Бакингем, Эшли Гуделл

В книге авторы размышляют о том, что такое лидерство. Они подвергают сомнению само понятие лидерства, принятые когда-то методы управления, так как в большинстве случаев, речь всегда идет об абстрактных качествах, идеальных управленцах. В реальной же жизни это часто расходится с мифическим образом из книг. Авторы приводят в качестве аргументов многочисленные эксперименты, которые проводили и они сами, и их коллеги. Вот одна из цитат, которая точно характеризует всю книгу: «Крупные организации — сложные структуры, и их руководители инстинктивно стремятся к простоте и порядку — ведь так проще убедить себя и других заинтересованных лиц в том, что организация движется к поставленным целям. Но стремление к упрощению легко перерастает в стремление к конформизму, и очень скоро этот конформизм начинает угрожать любым проявлениям индивидуальности. Таланты и интересы отдельных лиц воспринимаются как неудобство, и организация стремится к взаимозаменяемости сотрудников».





Книга будет полезна тем специалистам, которые хотят строить управленческую карьеру осознанно, которые планируют создать эффективную, а не удобную команду. Как говорят сами авторы, книга будет интересна для свободомыслящих лидеров. Значительная часть в ней посвящена тому, как себя и свою работу воспринимают сами сотрудники. А это ключ к тому, чтобы понимать, как действовать и выстраивать отношения в коллективе. Например, авторы выделяют несколько аспектов и точно сформулированных позиций, которые являются надежными прогностическими факторами устойчивой эффективности работы команды. Вот, что важно для сотрудников:

Меня действительно воодушевляет миссия моей компании.

На работе я четко знаю, чего от меня ждут.

В команде меня окружают люди, разделяющие мои ценности.

На рабочем месте у меня есть возможность каждый день использовать свои сильные стороны.

Товарищи по команде всегда меня поддержат.

Я знаю, что буду отмечен за хорошую работу.

Я твердо уверен в будущем моей компании.

На работе у меня всегда есть возможности для роста.

Людям важно, чтобы их лидеры обеспечивали ощущение принадлежности к чему-то большему, показывали, насколько важно и значимо то, что делает команда вместе, чтобы они давали почувствовать, что они видят своих сотрудников, знают об их успехах и трудностях.

При этом авторы задают вопрос: «Почему считается, что ваш руководитель может достоверно оценить вашу деятельность, когда никто из нас в реальности не встречал лидера команды, наделенного идеальным даром объективности?» Руководитель может быть не прав, он может ошибаться. Здоровая атмосфера, а при экологичном и эффективном лидере, она именно такая, позволяет открыто задавать вопросы, спорить, высказывать не изначально одобряемое мнение, а свое. Настоящий лидер это поддерживает.

Книга сейчас очень актуальна. Недавно Amazon как трендсеттер на рынке труда принял решение об увольнении 14 000 менеджеров, т.е. тех людей, которые управляют другими. Значит, роль управленца трансформируется, и этот тренд подхватят другие компании. Именно поэтому выживут сильнейшие, т.е. реальные, а не номинальные лидеры.

«Лидер и племя. Пять уровней корпоративной культуры». Дэйв Логан, Хэли Фишер-Райт

Книга — практическое руководство по развитию корпоративной культуры и повышению эффективности работы организации, это глубокое исследование влияния корпоративной культуры на успех организации. Авторы предлагают новый подход к лидерству, основанный на понимании того, как культура влияет на эффективность работы команды.

В книге рассматриваются пять уровней корпоративной культуры:

Уровень 1: личный уровень — это индивидуальные ценности, убеждения и поведение каждого сотрудника.

Уровень 2: уровень племени — это группы людей с общими ценностями и целями.

Уровень 3: уровень департамента — это подразделения компании с определенными функциями и задачами.

Уровень 4: уровень всей организации — это общая корпоративная культура, которая определяет поведение всех сотрудников.

Уровень 5: уровень межорганизационной системы — это взаимодействие компании с другими организациями и рынком в целом.

Автор утверждает, что каждый из этих уровней имеет свои особенности и требует особого подхода к управлению. Например, на уровне племени важно создать чувство принадлежности и общности целей, а на уровне всей организации необходимо разработать общую миссию и ценности.





Книга содержит множество примеров из практики разных компаний, которые успешно внедрили новые подходы к корпоративной культуре. Он подчеркивает важность создания условий для обучения и развития сотрудников, а также для формирования чувства ответственности за результаты своей работы. Во всех этих процессах очень важна роль лидера. Невозможна сильная корпоративная культура без сильных лидеров. Не бывает экологичного общения внутри компании, при этом хамского — с клиентами. Это звенья одной цепи. И эффективный лидер это понимает, у него порядок на всех уровнях.

«Лидер и племя» будет полезна руководителям крупных компаний, HR-специалистам, бизнес-консультантам и всем, кто интересуется вопросами корпоративной культуры и лидерства. Она поможет лучше понять, как создать эффективную команду и повысить производительность труда. Это возможно сделать при нескольких условиях: инструменты, знания и компетентный, последовательный в своих действиях лидер.

«Книги с Литрес» от МТС предлагает множество книг по саморазвитию, личностному росту и бизнесу.

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«Харизма лидера. Как мотивировать на успех свою команду». Кевин Мюррей

Книга «Харизма лидера. Как мотивировать на успех свою команду» Кевина Мюррея рассматривает харизму не как врожденное качество, а как набор навыков, которые можно развивать. Мюррей говорит, что харизматичное лидерство включает в себя:

Аутентичность: лидеры должны быть открытыми и принципиальными, чтобы завоевывать доверие.

лидеры должны быть открытыми и принципиальными, чтобы завоевывать доверие. Силу личности: уверенные и позитивные лидеры способны привлекать людей.

уверенные и позитивные лидеры способны привлекать людей. Доброжелательность: способность вдохновлять сотрудников и помогать им раскрывать свои лучшие качества.

способность вдохновлять сотрудников и помогать им раскрывать свои лучшие качества. Целеустремленность: умение формулировать задачи таким образом, чтобы сплотить команду.

умение формулировать задачи таким образом, чтобы сплотить команду. Убедительность: важность ясного общения и мотивации команды.

Мюррей подчеркивает, что даже небольшой рост в этих навыках может значительно повысить вовлеченность сотрудников и общую результативность команды.





В книге читатели узнают, как строить эффективные отношения с коллегами, влиять на команду для достижения общих целей. Автор акцентирует внимание на важности мягких навыков в условиях современного бизнеса. Он подчеркивает важность эмоционального влияния лидера на команду. Люди всегда более внимательны к тому, что вызвает у них эмоции. Харизматичный лидер действует именно так. И речь не про манипуляции, а про способность зарядить идеей команду, вдохновить, реально мотивировать, а не отделаться дежурными фразами. Автор говорит, что «Харизматичные лидеры чаще слушают, чем говорят. Они знают, что у других обязательно появятся блестящие идеи, если поощрять их почаще высказывать свое мнение, поэтому всегда проявляют к людям должное уважение. Они уважают чужое мнение и с энтузиазмом отстаивают хорошие идеи, кто бы ни был их автором».

В книге много конкретных советов и стратегий, применимым в реальных условиях. Мюррей подробно объясняет, как харизматичные лидеры могут строить доверительные отношения и оказывать влияние на своих коллег, что важно для достижения общих целей: «Харизматичное лидерство — это умение влиять на людей так, чтобы они ревностно служили общему делу, потому что благодаря вам люди будут чувствовать себя особенными».

В книге много ценных идей о самой сути руководителя. Например, Мюррей утверждает, что «Лидер не зациклен на себе; его интересуют люди, которыми он руководит, организация, которую он представляет, и клиенты, которым он служит… Для харизматичного лидера важно, как члены его команды относятся к себе, а не к нему».

Это книга о том, как харизматичный лидер может построить «харизматичную команду», стать опорой для своих сотрудников, бороться за общие идеи и ценности. Уже только эта цель выделяет настоящего лидера среди других, которые заботяться о собственном виде в глазах других.