Умер белорусский композитор-песенник Олег Елисеенков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Умер заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор Олег Елисеенков. Ему было 66 лет. Об этом сообщило Министерство культуры Беларуси.

Причина смерти музыканта не названа. Близкие Елисеенкова назвали его прекрасным человеком с молодой душой, который никогда ни на что не жаловался.

«Мы разделяем горечь и душевную боль с родными и близкими Олега Николаевича, память о нем навсегда останется в наших сердцах», – поделились в Минкультуры республики.

Композитор создал музыку к песням Ирины Дорофеевой «Ветразь кахання», Алеси «Не потеряй», «Птицы», «Усмешка». Также он был автором музыки для многих песен из репертуара советского певца Александра Солодухи, для группы «Сябры», написал мелодии к фильмам. К их числу отнеслись «Новогодние приключения в июле», «Еще о войне» и «Ботанический сад». Кроме того, Елисеенков принял участие в становлении таких молодых исполнителей, как Валерия Дидюли и Татьяны Путырской.

«Этот человек занимал очень серьезную нишу в направлении эстрадного творчества и работы с молодежью. Он был прекрасный преподаватель, композитор, друг. Человек, который никогда ни на что не жаловался, всегда был позитивен, жив, молод душой и телом. Поэтому, конечно, его смерть стала для нас всех потрясением. Я очень много работала с ним в различных конкурсах. В последнее время он особенно часто возглавлял жюри и всегда был очень компетентен. Он реализовывал много проектов с Минским государственным колледжем искусств и не только с ним», – рассказала председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич.

Елисеенков был членом Белорусского союза композиторов, доцентом кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств, а также руководил студией «Гран-при» Государственного концертного оркестра. Он является обладателем специального диплома Постоянного комитета Союзного государства за творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России. Кроме того, композитор стал обладателем премии Союзного государства в сфере литературы и искусства за 2015-2016 годы. В 2009 году Александр Лукашенко наградил Елисеенкова медалью Франциска Скорины.