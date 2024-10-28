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Умер белорусский композитор-песенник Олег Елисеенков
28.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Причина смерти музыканта не названа. Близкие Елисеенкова назвали его прекрасным человеком с молодой душой, который никогда ни на что не жаловался.
Композитор создал музыку к песням Ирины Дорофеевой «Ветразь кахання», Алеси «Не потеряй», «Птицы», «Усмешка». Также он был автором музыки для многих песен из репертуара советского певца Александра Солодухи, для группы «Сябры», написал мелодии к фильмам. К их числу отнеслись «Новогодние приключения в июле», «Еще о войне» и «Ботанический сад». Кроме того, Елисеенков принял участие в становлении таких молодых исполнителей, как Валерия Дидюли и Татьяны Путырской.
Елисеенков был членом Белорусского союза композиторов, доцентом кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств, а также руководил студией «Гран-при» Государственного концертного оркестра. Он является обладателем специального диплома Постоянного комитета Союзного государства за творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России. Кроме того, композитор стал обладателем премии Союзного государства в сфере литературы и искусства за 2015-2016 годы. В 2009 году Александр Лукашенко наградил Елисеенкова медалью Франциска Скорины.
Ранее российский а
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В 2009 году Александр Лукашенко наградил Елисеенкова медалью Франциска Скорины.
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