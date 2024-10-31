Капельница вместо Евросоюза. Мигранты пытаются пробраться на Запад через Польшу, а оказываются в белорусских больницах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В больницы белорусского Гродно поступили несколько мигрантов. Всех их нашли у границы с Польшей. Пограничники западной страны выдворили мужчин достаточно жестоко, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Вместо жизни в Евросоюзе теперь палата и постельный режим. Закарес Соломон из африканской Эритреи – новый пациент гродненской больницы. Белорусские пограничники нашли его на границе возле польского забора. Еще немного, и он бы впал в инсулиновую кому.

«Мы группой из девяти человек перешли польскую границу, там нас схватили пограничники, били и спускали собак . Я диабетик, у меня упал сахар, просил у поляков медицинскую помощь, но так и не получил ее», – рассказал беженец.

А Мухамед Карузо на пути в Польшу сломал обе ноги. Как это произошло, рассказать не может. По-русски не говорит, с медиками общается жестами. Для белорусских врачей в приграничных городах такие пациенты не в новинку.

«Когда травмы нанесены дубинками, или баллончики, то понятно, что сам себе человек такую травму не нанесет. Помощь оказывается бесплатно. Поступают пациенты в разные месяцы по-разному, бывает от пяти до 15, бывало и до 20 человек», – рассказал главный врач Гродненской университетской клиники Сергей Лазаревич.

Но медики и пограничники не всегда успевают помочь мигрантам. С 2021 года у западных рубежей Беларуси нашли около 60 тел. Самая распространенная причина смерти – переохлаждение.