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Капельница вместо Евросоюза. Мигранты пытаются пробраться на Запад через Польшу, а оказываются в белорусских больницах
31.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В больницы белорусского Гродно поступили несколько мигрантов. Всех их нашли у границы с Польшей. Пограничники западной страны выдворили мужчин достаточно жестоко, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Вместо жизни в Евросоюзе теперь палата и постельный режим. Закарес Соломон из африканской Эритреи – новый пациент гродненской больницы. Белорусские пограничники нашли его на границе возле польского забора. Еще немного, и он бы впал в инсулиновую кому.
А Мухамед Карузо на пути в Польшу сломал обе ноги. Как это произошло, рассказать не может. По-русски не говорит, с медиками общается жестами. Для белорусских врачей в приграничных городах такие пациенты не в новинку.
«Когда травмы нанесены дубинками, или баллончики, то понятно, что сам себе человек такую травму не нанесет. Помощь оказывается бесплатно. Поступают пациенты в разные месяцы по-разному, бывает от пяти до 15, бывало и до 20 человек», – рассказал главный врач Гродненской университетской клиники Сергей Лазаревич.
Но медики и пограничники не всегда успевают помочь мигрантам. С 2021 года у западных рубежей Беларуси нашли около 60 тел. Самая распространенная причина смерти – переохлаждение.
«Даже при плюсовой температуре, в плюс пять, человек может легко умереть. В подавляющем большинстве это переохлаждение с наличием травм», – пояснил начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз Гродненской области Виктор Зыбайло.
Раньше Минск и Варшава сотрудничали в пресечении нелегальной миграции. Но договоренности были аннулированы, Польша и страны Прибалтики возвели вдоль границы пятиметровый забор. По их оценкам, он эффективен лишь на 60%. «Железный занавес» только за прошлый год успешно преодолели тысячи мигрантов.
«Мы можем констатировать некоторое снижение плотности миграционных потоков, но характер действий сопредельных государств Европейского союза в отношении беженцев, стремящихся проследовать транзитом в развитые страны Западной Европы, не изменился. Они по-прежнему противозаконны и антигуманны», – заявил пресс-секретарь Госпогранкомитета Республики Беларусь Антон Бычковский.
В Беларуси мигрантам предлагают получить статус беженца. Так их жизнь в стране становится легальной. Но некоторые все же возвращаются на родину.
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Капельница вместо Евросоюза. Мигранты пытаются пробраться на Запад через Польшу, а оказываются в белорусских больницах
С 2021 года у западных рубежей Беларуси нашли около 60 тел. Самая распространенная причина смерти – переохлаждение.
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