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Капельница вместо Евросоюза. Мигранты пытаются пробраться на Запад через Польшу, а оказываются в белорусских больницах

31.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Капельница вместо Евросоюза. Мигранты пытаются пробраться на Запад через Польшу, а оказываются в белорусских больницах
 Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В больницы белорусского Гродно поступили несколько мигрантов. Всех их нашли у границы с Польшей. Пограничники западной страны выдворили мужчин достаточно жестоко, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Вместо жизни в Евросоюзе теперь палата и постельный режим. Закарес Соломон из африканской Эритреи – новый пациент гродненской больницы. Белорусские пограничники нашли его на границе возле польского забора. Еще немного, и он бы впал в инсулиновую кому.

«Мы группой из девяти человек перешли польскую границу, там нас схватили пограничники, били и спускали собак. Я диабетик, у меня упал сахар, просил у поляков медицинскую помощь, но так и не получил ее», – рассказал беженец.

А Мухамед Карузо на пути в Польшу сломал обе ноги. Как это произошло, рассказать не может. По-русски не говорит, с медиками общается жестами. Для белорусских врачей в приграничных городах такие пациенты не в новинку.

«Когда травмы нанесены дубинками, или баллончики, то понятно, что сам себе человек такую травму не нанесет. Помощь оказывается бесплатно. Поступают пациенты в разные месяцы по-разному, бывает от пяти до 15, бывало и до 20 человек», – рассказал главный врач Гродненской университетской клиники Сергей Лазаревич.

Но медики и пограничники не всегда успевают помочь мигрантам. С 2021 года у западных рубежей Беларуси нашли около 60 тел. Самая распространенная причина смерти – переохлаждение.

«Даже при плюсовой температуре, в плюс пять, человек может легко умереть. В подавляющем большинстве это переохлаждение с наличием травм», – пояснил начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз Гродненской области Виктор Зыбайло.

Раньше Минск и Варшава сотрудничали в пресечении нелегальной миграции. Но договоренности были аннулированы, Польша и страны Прибалтики возвели вдоль границы пятиметровый забор. По их оценкам, он эффективен лишь на 60%. «Железный занавес» только за прошлый год успешно преодолели тысячи мигрантов.

«Мы можем констатировать некоторое снижение плотности миграционных потоков, но характер действий сопредельных государств Европейского союза в отношении беженцев, стремящихся проследовать транзитом в развитые страны Западной Европы, не изменился. Они по-прежнему противозаконны и антигуманны», – заявил пресс-секретарь Госпогранкомитета Республики Беларусь Антон Бычковский.

В Беларуси мигрантам предлагают получить статус беженца. Так их жизнь в стране становится легальной. Но некоторые все же возвращаются на родину.



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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С 2021 года у западных рубежей Беларуси нашли около 60 тел. Самая распространенная причина смерти – переохлаждение.
 
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